România a înregistrat o creștere a datoriei externe în perioada ianuarie–februarie 2026, în linie cu evoluțiile din ultimii ani.

”În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliarde euro, până la 229,963 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 182,519 miliarde euro la 28 februarie 2026 (79,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2025; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47,444 miliarde euro (20,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5% faţă de 31 decembrie 2025”, arată datele BNR.

Această structură indică o pondere dominantă a datoriei pe termen lung, considerată mai stabilă din perspectiva finanțării.

Structura datoriei externe (februarie 2026)

Tip datorie Valoare Pondere Termen lung 182,5 mld. euro 79,4% Termen scurt 47,4 mld. euro 20,6% Total 229,9 mld. euro 100%

Pe lângă evoluția datoriei, datele BNR arată și o îmbunătățire a deficitului de cont curent.

În primele două luni din 2026, deficitul a fost de 3,191 miliarde euro, comparativ cu 3,638 miliarde euro în aceeași perioadă din 2025.

Reducerea vine în special din diminuarea deficitului comercial, în timp ce alte componente au evoluat diferit.

Astfel:

balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 932 milioane euro

excedentul din servicii s-a redus cu 225 milioane euro

veniturile primare și secundare au generat deficite mai mari

Un semnal pozitiv vine din zona investițiilor directe ale nerezidenților.

În perioada analizată, acestea au ajuns la 1,128 miliarde euro, în creștere față de 854 milioane euro în intervalul similar din 2025.

Structura investițiilor:

participațiile la capital (inclusiv profit reinvestit): 1,180 miliarde euro

creditele intragrup: -52 milioane euro

Creșterea investițiilor directe este considerată un indicator important pentru atractivitatea economică a României.

Indicatori de sustenabilitate: evoluții favorabile

BNR evidențiază și o îmbunătățire a unor indicatori cheie privind sustenabilitatea datoriei externe.

– Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 12,9% în perioada ianuarie-februarie 2026, în scădere față de 18,4% în 2025.

– Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a ajuns la 6,7 luni, peste nivelul de 6 luni înregistrat la finalul anului trecut.

– De asemenea, rezervele valutare acoperă 107,3% din datoria externă pe termen scurt, comparativ cu 104,4% anterior.

Indicatori externi relevanți

Indicator 2026 2025 Rata serviciului datoriei 12,9% 18,4% Acoperire importuri 6,7 luni 6 luni Acoperire datorie pe termen scurt 107,3% 104,4%

Analiză: creștere a datoriei, dar cu semnale de echilibru

Evoluția datelor arată un tablou mixt pentru economia României.

– Pe de o parte:

datoria externă continuă să crească

presiunea pe finanțare rămâne ridicată

– Pe de altă parte:

deficitul de cont curent se reduce

investițiile străine cresc

indicatorii de sustenabilitate se îmbunătățesc

Acest echilibru sugerează că, deși nivelul datoriei este ridicat, capacitatea de gestionare a acesteia rămâne stabilă pe termen scurt.

Datele publicate de BNR indică o creștere a datoriei externe a României, dar și o serie de evoluții pozitive care temperează riscurile.

Reducerea deficitului de cont curent și creșterea investițiilor străine oferă semnale de stabilizare, însă nivelul ridicat al datoriei rămâne un element important de urmărit în perioada următoare.