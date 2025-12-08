Interviul începe cu o prezentare a intenției jurnaliștilor străini de a-l evalua pe Călin Georgescu și a clarifica percepțiile privind potențialul său impact asupra sistemului democratic. Georgescu își reiterează criticile la adresa autorităților, afirmând că dosarul în care este inculpat reprezintă o acțiune politică menită să îi blocheze accesul la putere.

El susține că nu ar fi existat nicio încercare de lovitură de stat din partea sa și că instituțiile statului ar fi fost cele care au acționat împotriva rezultatului electoral. În punctul său de vedere, anularea alegerilor și acuzațiile formulate împotriva lui ar demonstra, spune el, modul în care funcționează „sistemul”, care nu ar permite, în opinia sa, accesul în politică al unei persoane independente.

În replică, Călin Georgescu construiește un mesaj de deschidere în care subliniază aprecierea sa pentru Slovacia și pentru oamenii de acolo. Acesta insistă asupra unei relații de respect și asupra frumuseții zonei Tatra, pe care o evocă explicit înainte de a continua interviul.

„Vă mulțumesc eu că ați arătat interes. Am un mare respect pentru poporul slovac și pentru oamenii din Slovacia, pentru adâncul lor spirit de solidaritate și pentru frumusețea Munților Tatra, care fac parte din Europa. Deci, în primul rând, eu vă mulțumesc dumneavoastră”.

Mai departe, jurnalistul introduce prima temă de substanță, amintind faptul că Georgescu este inculpat și urmează să fie judecat pentru presupusa tentativă de lovitură de stat. În fața întrebării privind semnificația acestor acuzații, acesta își formulează poziția.

După ce interlocutorul îl întreabă cum interpretează acuzațiile, Georgescu răspunde:

„Nu este un proces în sens normal. Este o operațiune politică. Ei au făcut lovitura de stat, nu eu și nici electoratul român. Noi ne iubim țara, ne asumăm istoria și, până la urmă, am reușit”.

În continuarea intervenției sale, el dezvoltă ideea unui „sistem” care blochează accesul la putere al celor care nu fac parte din el, prezentându-se ca adept al unei doctrine inspirate de Abraham Lincoln. Acesta afirmă că se aștepta la o reacție împotriva lui și a susținătorilor săi, deoarece, spune el, rezultatul alegerilor nu ar fi fost acceptat de structurile pe care le critică.

Jurnaliștii solicită clarificări suplimentare cu privire la motivele oficiale ale dosarului deschis împotriva sa. În fața cererii de a explica exact acuzațiile formulate, Călin Georgescu descrie capetele de acuzare legate de amenințarea ordinii constituționale și presupusa tentativă de răsturnare a statului.

„Sunt mai multe capete de acuzare. Principalul este că aș fi pus în pericol democrația și ordinea constituțională. Și că aș fi încercat să organizez o lovitură de stat. Am câștigat primul tur și, chipurile, urma să dau lovitura de stat. (Zâmbește.) Este ridicol. Totul este ridicol. Pentru ei este „ciudat” să existe cineva care nu primește ordine. Dacă ești în politică, în logica lor trebuie să fii corupt. Dacă nu ești, nu ai ce căuta acolo. Poți să stai în afara politicii, dar nu în interior. Corupția este premisa de bază ca să intri în politică. Pentru că eu nu sunt „politic corect”, e normal, din perspectiva lor, să nu poată accepta pe cineva ca mine”, spune Călin Georgescu.

În argumentația sa, Georgescu susține că întregul demers ar fi construit pe ideea că un politician independent, care nu ar fi corupt, nu poate funcționa în logica sistemului. Prezintă corupția drept „premisă de bază” pentru intrarea în politică, iar pe el însuși ca fiind „neconform” cu acest tipar.

La întrebarea jurnalistului despre probe, acesta răspunde direct:

„Nu există nicio probă. Eu și alegătorii români încă așteptăm, până în ziua de azi, măcar o probă serioasă pentru anularea alegerilor. Nu există. Pur și simplu nu au așa ceva. La fel, nu au nici probe împotriva mea. Totul este doar o demonstrație de forță. Vor să arate că pot. Dar asta nu poate șterge adevărul. Adevărul nu dispare, așteaptă. Și eu aștept. Vine întotdeauna momentul adevărului. Sigur, ei mint constant, dar vedem că situația se schimbă peste tot. Sistemul internațional se schimbă. Nu e vorba doar de România, ci de ce se întâmplă în Europa, în special la Bruxelles, la Paris, la Berlin. Sunt multe locuri în care oamenii nu mai suportă acest sistem. Schimbări apar simultan în mai multe țări”.

El introduce apoi o analiză mai amplă referitoare la situația europeană, sugerând că schimbări similare se produc în mai multe state. Reporterul intervine pentru a sublinia faptul că, în alte țări, schimbările se produc prin alegeri, nu prin anularea lor, iar Georgescu confirmă:

„Da, așa este. Și s-a întâmplat pentru prima dată în lume, nu doar în Europa”.

Discuția se mută către acuzațiile privind difuzarea de informații false. Jurnalistul îi cere explicit să clarifice ce reprezintă presupusele „fake news” de care este acuzat. Georgescu răspunde că nu poate identifica concret ce i se impută, insistând că rămâne alături de alegători și că mesajul său către ei a fost să rămână calmi.

În momentul în care reporterul amintește suspiciunile procurorilor privind finanțarea campaniei electorale, Georgescu introduce propria perspectivă asupra modului în care a gestionat resursele. El consideră întreg procesul drept un „business” și precizează că statul rambursează cheltuieli candidaților cu rezultate peste pragul de 3%. Declară că nu a solicitat rambursarea, pentru că, în opinia sa, nu ar fi cheltuit nimic.

La întrebarea jurnalistului privind posibilitatea unei campanii fără cheltuieli, Georgescu explică modul în care și-a construit strategia:

„Am făcut ceva ce nimeni nu făcuse înainte. M-am adresat românilor spunându-le că sunt liberi. Că depinde de ei. Le-am spus doar sloganul meu: ‘Suntem împreună în asta’. Că e vorba de mâncare, apă și energie. Am refuzat spațiu plătit la televiziune, nu am plătit nimic, pentru că nu aveam bani. Nu am acceptat niciun sponsor. Am vrut să demonstrez că decide generozitatea noastră, decide națiunea. Și asta s-a întâmplat”.

În aceeași direcție, el detaliază că a refuzat spații media plătite și sponsorizări. Intenția sa declarată, susține el, a fost să demonstreze că decizia aparține națiunii și generozității colective. Reporterul reformulează această idee, iar Georgescu confirmă: