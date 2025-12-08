Gigi Becali a lansat recent o nouă declarație care a agitat scena politică, anunțând că intenționează să se întâlnească cu Călin Georgescu pentru a discuta formarea unei alianțe electorale. Potrivit latifundiarului din Pipera, o colaborare între cei doi ar putea produce un rezultat spectaculos la urne, estimat de acesta la aproximativ 70% din voturi, notează româniatv.net.

Becali susține că asocierea nu are ca scop obținerea unei funcții pentru el, afirmând că nu urmărește vreo poziție publică, ci ar fi motivată exclusiv de dorința de a-l sprijini pe Georgescu. În opinia sa, alianța ar reprezenta și o formă de protecție politică pentru acesta, pe fondul problemelor juridice cu care se confruntă.

„O să mă întâlnesc cu Călin Georgescu și vom vedea cum ne înțelegem. Dacă mă asociez cu el, 70% la alegeri și gata, scapă și el de pușcărie. Eu și așa n-am nevoie de funcții.”, transmite latifundiarul din Pipera.

Totodată, Gigi Becali l-a descris pe Călin Georgescu drept o persoană extrem de abilă, afirmând că a știut să își construiască imaginea publică prin intermediul unor apariții mediatice bine calculate. Becali consideră că Georgescu a reușit să întoarcă în avantajul său expunerea oferită de Anca Alexandrescu și de postul Realitatea Plus, folosind platforma pentru a-și crește notorietatea, chiar dacă ar fi știut că nu poate conta pe autenticitatea sprijinului primit.

„Georgescu noi credeam că ei îl folosesc, dar a fost deștept, s-a folosit el de ei. Știa că sunt falși și s-a folosit de ei cât a putut.”, mai transmite acesta.

În privința dosarelor deschise pe numele lui Călin Georgescu, Becali a exprimat o poziție controversată, afirmând că justiția nu ar trebui să se afle în contradicție cu voința populară. El susține că un lider apreciat masiv de electorat nu poate fi încarcerat atâta timp cât oamenii continuă să îl susțină, chiar și după ce acuzațiile au fost făcute publice.

„Dacă vorbim de democrație, în momentul când dosarele lui Georgescu devin publice. Dacă are aceeași popularitate și dacă încă îl mai iubesc oamenii nu poți fi împotriva poporului.

Potrivit lui Becali, dacă un candidat rămâne în topul preferințelor alegătorilor, cu scoruri de peste 60% în sondaje, în ciuda acuzațiilor apărute în spațiul public, acest fapt ar demonstra că opinia publică validează persoana respectivă mai presus de suspiciunile juridice existente. În viziunea sa, încrederea populației ar trebui să cântărească decisiv în astfel de situații.