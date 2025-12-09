Vestea tragică venită din Belgia a îndoliat în special clubul Anderlecht, acolo unde Glen De Boeck a evoluat timp de un deceniu și a devenit unul dintre fundașii de bază ai echipei. Jucătorul își începuse cariera profesionistă la KV Mechelen, unde a evoluat între 1992 și 1995, iar ulterior a făcut pasul către RSC Anderlecht, club la care a rămas până în 2005. În această perioadă, s-a impus ca lider al defensivei, a purtat banderola de căpitan și a contribuit decisiv la cucerirea a trei titluri de campion al Belgiei.

Pe plan internațional, Glen De Boeck a reprezentat Belgia între 1993 și 2002, acumulând 36 de selecții și marcând un gol. A făcut parte din lotul naționalei timp de aproape un deceniu și a evoluat inclusiv împotriva României, într-un meci disputat pe 22 aprilie, încheiat la egalitate, 1–1. Cariera sa s-a încheiat prematur în 2005, din cauza unor probleme persistente la genunchi, însă De Boeck nu s-a îndepărtat de fotbal. Imediat după retragere, a devenit asistent la Anderlecht, integrându-se în stafful tehnic al clubului.

Ulterior, și-a construit o carieră de antrenor. A condus Cercle Brugge între 2007 și 2010, apoi a pregătit formațiile Germinal Beerschot, Waasland-Beveren și Mouscron-Péruwelz. A avut și o experiență în Olanda, la VVV-Venlo, în 2011. Ultimul club antrenat a fost KV Kortrijk, pe care l-a condus în două rânduri: între 2017 și 2018, perioadă în care a reușit să ajungă până în semifinalele Cupei Belgiei, și o scurtă revenire în 2023.

„RSC Anderlecht a aflat cu profundă tristețe de trecerea în neființă a fostului căpitan Glen De Boeck. În cei peste zece ani petrecuți la Sporting, Glen a purtat tricoul Mauves de nu mai puțin de 280 de ori. De asemenea, a jucat de 36 de ori pentru echipa națională a Belgiei, Red Devils. Un portret al elegantului fundaș care a devenit o icoană a RSCA în Astridpark și care ne-a părăsit mult prea devreme, la doar 54 de ani. Glen De Boeck (22/08/71) s-a format ca jucător la FC Boom, unde a debutat la vârsta de 19 ani și a obținut imediat promovarea în prima divizie. După promovare, s-a transferat la KV Mechelen, unde a marcat de două ori la debutul său împotriva echipei Cercle Brugge. Glen s-a remarcat timp de trei sezoane la Kazerne, unde se reconstruia o nouă echipă după destrămarea formației de succes de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90. Glen De Boeck a ajuns la RSCA în 1995, când Michel Verschueren l-a adus de la KV Mechelen după un început de sezon dificil. La Sporting, el s-a dovedit nu numai un pilon de încredere în apărare, ci a devenit și una dintre figurile emblematice ale clubului. Cunoscut pentru stilul său elegant și inteligent de joc. Iubit pentru mentalitatea sa excelentă și spiritul de echipă. Glen a fost un lider în centrul apărării – dur pe teren și în afara lui”, a transmis RSC Anderlecht într-un mesaj publicat pe pagina oficială.

Deși nu a fost considerat un nume de top în fotbalul belgian, Glen De Boeck a rămas apreciat de suporterii echipelor la care a jucat sau a antrenat. Numeroși fani, în special ai lui Anderlecht, au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale pentru a-i onora memoria și pentru a-și exprima recunoștința pentru contribuția sa la istoria clubului.

„Un campion plin de clasă. Fundaşul central, care a marcat în total 23 de goluri pentru Sporting, a câştigat trei titluri de campion cu RSCA (2000, 2001 şi 2004). Antrenorul principal Aimé Anthuenis a văzut în el un căpitan înnăscut și i-a înmânat banderola în 2001. Glen a atins apogeul în tricoul violet și alb în sezonul 2000-2001, când a făcut parte din echipa istorică care a devenit prima echipă belgiană care a supraviețuit iernii în competiția europeană din Liga Campionilor, datorită, în parte, victoriilor memorabile împotriva Lazio Roma și Manchester United. La vârsta de 33 de ani, Glen a fost nevoit să pună capăt carierei sale de jucător din cauza accidentărilor persistente. A devenit imediat antrenor secund la RSCA, sub conducerea antrenorului principal Frank Vercauteren. În calitate de antrenor secund, a câștigat încă două titluri de campion cu Sporting. RSC Anderlecht urează familiei și prietenilor lui Glen multă putere în aceste momente dificile”, a conchis echipa.

Dispariția sa prematură lasă în urmă un gol imens în fotbalul belgian, Glen De Boeck rămânând în amintirea tuturor ca un profesionist dedicat, un lider respectat și un om care și-a lăsat amprenta pe teren și în afara lui.