Potrivit lui Mihai Fudulache, antrenorul a plecat dintre noi după o perioadă grea, marcată de probleme medicale care i-au afectat mobilitatea și sănătatea generală. „Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis acesta, descriind omul care și-a dedicat întreaga existență fotbalului.

În ultimii ani, Sdrobiș a suferit o operație pe cord deschis și o intervenție chirurgicală pe creierul mic, iar starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze.

Născut pe 9 aprilie 1946, în Bacău, Ioan Sdrobiș și-a început cariera de antrenor în 1985, într-o perioadă în care fotbalul românesc producea talente pe bandă rulantă. De la început, și-a câștigat reputația de tehnician cu ochi fin pentru jucători tineri și cu abilitatea rară de a oferi șanse celor aflați la început de drum.

A pregătit echipe importante ale fotbalului românesc, trecând pe la:

Oțelul Galați

Universitatea Cluj

Jiul Petroșani

FC Vaslui

Ceahlăul Piatra Neamț

Selena Bacău

Dacia Unirea Brăila

Extensiv Craiova

Farul Constanța

Dinamo Onești

Cariera sa a cunoscut apogeul la CSM Reșița, unde a obținut rezultate remarcabile în prima ligă, într-o perioadă în care bugetele erau limitate, iar cluburile mici concurau cu greu cu marile forțe ale fotbalului românesc.

Cea mai mare realizare a lui Ioan Sdrobiș rămâne descoperirea și promovarea lui Cristi Chivu, în sezonul 1997–1998, la CSM Reșița. La vremea aceea, puțini anticipau ascensiunea fulminantă a tânărului fundaș, care avea să ajungă ulterior la Ajax, AS Roma și Inter Milano.

Deși relația dintre cei doi s-a deteriorat de-a lungul anilor, Sdrobiș a vorbit de mai multe ori despre regretul și dezamăgirea resimțite față de fostul său elev. Cu toate acestea, meritul de a-l fi lansat în fotbalul mare rămâne unul incontestabil.

Sdrobiș era cunoscut drept un antrenor exigent, cu o disciplină de fier, dar în același timp atașat emoțional de jucătorii săi. A influențat generații întregi de tineri fotbaliști, nu doar prin pregătirea tehnică, ci și prin principiile de viață insuflate acestora.

Numeroși sportivi l-au descris de-a lungul timpului ca fiind un mentor care știa să scoată ce e mai bun dintr-un jucător, dar și un tehnician capabil să construiască echipe competitive cu resurse limitate. De asemenea, acesta a fost văzut ca un profesionist care punea caracterul înaintea talentului brut.

În ciuda vârstei și a problemelor medicale, Ioan Sdrobiș nu s-a putut desprinde de gazon. Chiar și la 78 de ani, a revenit la Viitorul Onești, în rol de antrenor sau director tehnic, demonstrând încă o dată că fotbalul era parte esențială din identitatea sa.

La Onești a lucrat îndeaproape cu Mihai Fudulache, cel care i-a fost alături până în ultimele momente.

Ioan Sdrobiș lasă în urmă o carieră impresionantă, presărată cu sute de jucători formați, evoluții memorabile pe băncile unor cluburi din toată țara și o reputație greu de egalat în promovarea tinerelor talente.

Pentru fotbalul românesc, dispariția sa marchează sfârșitul unei ere: cea a antrenorilor dedicați complet muncii lor, pentru care fiecare jucător era un proiect de suflet.