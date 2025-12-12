Celebra autoare Joanna Trollope a încetat din viaţă. A murit la onorabila vârstă de 82 de ani. A decedat „în pace” joi, 11 decembrie, la domiciliul ei din Oxfordshire, Anglia. Nefericitul anunț a fost făcut de fiicele sale, Antonia şi Louise.

„Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a Joannei Trollope, una dintre cele mai îndrăgite, apreciate și citite romanciere ale noastre. Joanna va fi plânsă de copiii, nepoții, familia, nenumărații ei prieteni și, bineînțeles, de cititorii ei”, a spus, la rândul său, agentul ei, James Gill, potrivit unui comunicat de presă.

Trollope s-a născut în Gloucestershire, fiind nepoata de gradul cinci a romancierului englez Anthony Trollope. A studiat limba engleză la Universitatea Oxford. Înainte de a deveni scriitoare cu normă întreagă, ea a lucrat pentru Ministerul de Externe.

„Nu sunt descendentă directă a lui Anthony Trollope, deși provin din aceeași familie, ci dintr-o altă ramură a acesteia. Îl admir enorm și iau foarte în serios multe dintre lucrurile pe care le-a spus despre scris”, a declarat ea cu ani de zile în urmă.

Trollope a scris timp de 50 de ani, fiind una dintre cele mai cunoscute romanciere din Marea Britanie. Era cunoscută drept „regina saga Aga” deoarece romanele ei se concentrau adesea pe romantism și intrigi din Anglia. Se crede că eticheta „saga Aga” provine de la romancierul Terence Blacker. Ulterior, ea a recunoscut că era „destul de obosită de o etichetă atât de inexactă și condescendentă”, descriind-o ca fiind o „expresie foarte nefericită” care i-a făcut „mult rău”.

„Oamenii care sunt nepoliticoși în privința lor nu iau în considerare cantitatea de cercetare pe care o fac, care este imensă și minuțioasă. Numele în sine indică o confortabilitate provincială și este condescendent față de cititori. Multe dintre lucrurile pe care le scriu în cărți sunt sumbre și provocatoare, dar voi fi Regina saga Aga până la sfârșitul vieții. Este foarte enervant, dar este mai bine decât să fiu Regina de Cupă”, a zis Trollope.

Printre romanele sale de succes se numără The Rector’s Wife, Marrying The Mistress, Second Honeymoon și Daughters in Law. Cărțile ei au fost traduse în peste 25 de limbi, iar câteva dintre ele au fost adaptate pentru televiziune.

Trollope a scris ocazional povestiri scurte și articole pentru reviste, a prezidat premii literare, a scris un studiu despre femeile din Imperiul Britanic, intitulat „Britannia’s Daughters”, și a editat o antologie despre viața ruralăl, intitulată „The Country Habit”. Operele sale abordau o serie de teme, de la aventuri amoroase, familii mixte și adopție, până la destrămarea căsătoriilor.

Scria adesea despre recăsătorire, părinți și tensiunile din așa-numita „generație sandwich”, care are grijă atât de copiii, cât și de părinții săi. Scriitoarea Fay Weldon a spus odată că Trollope avea „darul de a pune degetul pe problema vremurilor”.

Trollope prefera să folosească stiloul și hârtia pentru a-și scrie romanele.

„Îmi place liniștea, intimitatea și simplitatea. De asemenea, când totul merge foarte bine, pot scrie ca vântul – 1.000 de cuvinte pe ore, dar procesul de scriere era extrem de greu. Dar, pe de altă parte, cred că orice lucru care merită efortul va fi inevitabil greu. Cel mai emoționant moment pentru mine este penultimul capitol – sfârșitul este aproape și clar, dar cursa nu s-a terminat încă”, a mărturisit regretata scriitoare.

În anul 1996, ea a primit titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile aduse carității.

În anul 2019, ea a fost numită Comandor al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile aduse literaturii.