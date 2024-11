S-a stins Barbara Taylor Bradford

Barbara Taylor Bradford, romanciera britanică recunoscută la nivel global pentru bestsellerurile sale captivante, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de editura HarperCollins, care a subliniat impactul profund al scriitoarei asupra literaturii contemporane.

Barbara Taylor Bradford a fost o figură marcantă în lumea literară, cu o carieră ce se întinde pe parcursul a peste cinci decenii. Autoare prolifică, ea a scris 40 de romane, toate devenind bestselleruri în Marea Britanie și Statele Unite.

Operele sale au fost traduse în numeroase limbi și s-au vândut în peste 91 de milioane de exemplare la nivel mondial. Cel mai recent roman al său, The Wonder of It All, a fost publicat în 2023, consolidându-i reputația ca scriitoare remarcabilă.

Un punct de cotitură în cariera romancierei

Primul său roman, A Woman of Substance, publicat în 1979, a reprezentat un punct de cotitură în cariera sa. Această poveste captivantă despre curajul și ambiția unei femei a atins inimile cititorilor din întreaga lume, fiind vândută în peste 30 de milioane de exemplare.

„Barbara Taylor Bradford a fost o scriitoare cu adevărat excepţională, a cărei primă carte, bestsellerul internaţional ‘A Woman of Substance’, a schimbat viaţa atâtor oameni care au citit-o”, a declarat Charlie Redmayne, directorul general al editurii HarperCollins.

Succesul cărții a fost urmat de o adaptare într-o miniserie TV care a primit două nominalizări la premiile Primetime Emmy.

Cărțile Barbarei Taylor Bradford explorează adesea teme precum reziliența, curajul și împlinirea personală. Structura narativă a operelor sale se concentrează pe eroine puternice, capabile să depășească dificultăți semnificative.

Deși adesea clasificate drept saga de familie, lucrările ei depășesc granițele simplelor romane de dragoste, oferind o explorare mai profundă a relațiilor și dinamicilor familiale.

Printre cele mai cunoscute titluri ale sale se numără Letter from a Stranger și seria Emma Harte, formată din șapte volume, care continuă povestea fascinantă începută în A Woman of Substance.

Și-a început cariera ca dactilografă și reporter

Barbara Taylor Bradford s-a născut pe 10 mai 1933, în Leeds, Anglia. Și-a început cariera ca dactilografă la Yorkshire Evening Post, fiind ulterior promovată în funcția de reporter. La doar 20 de ani, s-a mutat la Londra, unde a lucrat ca jurnalistă pentru London Evening News. Experiențele acumulate în jurnalism au contribuit la stilul său literar, caracterizat prin atenția la detalii și profunzimea personajelor.

Din anii 1960, Barbara s-a stabilit în New York, unde și-a construit o carieră solidă. În 2007, a fost distinsă cu medalia de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuțiile sale literare.

Barbara Taylor Bradford a fost o voce unică în literatura modernă, influențând generații de cititori și scriitori. Editura HarperCollins a descris-o ca pe o scriitoare excepțională, a cărei operă a schimbat vieți. Funeraliile sale private vor avea loc la New York, în cadrul unei ceremonii restrânse.