Beverly Cleary, celebra autoare americană de cărţi pentru copii cu o carieră de peste şapte decenii, a murit la vârsta de 104 ani, a anunţat vineri editura HarperCollins. Cleary s-a născut pe 12 aprilie 1916, în McMinnville (Oregon), şi a crescut în Portland şi Yamhill, intitulându-şi autobiografia „A Girl from Yamhill”. Ea a murit pe 25 martie, în nordul Californiei, unde locuia.

După ce a fost librar, a devenit scriitoare şi a scris numeroase cărţi pentru copii, cu personaje ca Ramona Quimby şi Henry Huggins, care au fost traduse în zeci de limbi. Autoarea Beverly Cleary se afla într-o librărie când visul ei de a scrie cărţi pentru copii a fost impulsionat de un băieţel care a întrebat supărat: „Unde sunt căţile despre copii ca noi?”.

Beverly Cleary a primit National Book Award în 1981, pentru „Ramona and Her Mother”, iar cu „Dear Mr. Henshaw” a câştigat Medalia „John Newbery” în 1984. Ea declara, la împlinirea a 100 de ani, pentru emisiunea „Today” de la NBC, că cea mai mare mândrie a ei este faptul că volumele sale sunt iubite de copii.

La scurt timp după anunţul făcut de HarperCollins, reprezentanta statului Florida, Anna V. Eskamani, a scris: „Cărţile lui Cleary sunt motivul pentru care m-am îndrăgostit de citit, în clasa a doua, şi am fost de atunci un cititor pe tot parcursul vieţii”.

Librăria Powell’s Books din Portland a scris că Beverly Cleary a fost „un erou al Portland”: „Suntem foarte întristaţi de această pierdere şi recunoscători pentru poveştile pe care ni le-a dat”, transmite news.ro

Romanul său, la baza unui film de succes la Hollywood

Romanul său,”Beezus şi Ramona”, s-a bucurat de un real succes și a fost ulterior ecranizat la Hollywood. Filmul a fost lansat în 2010, protagoniștii principali fiind Selena Gomez și Joey King. Filmul le are in centrul actiunii pe cele doua fiice ale lui Bob si Dorothy Quimby, care trec printr-o multime de aventuri incitante, amuzante si haotice si care raman nedespartite in pofida tuturor obstacolelor.

Ramona Quimby este o scolarita in varsta de 9 ani, care intra in mod constant in bucluc din cauza farselor si glumelor pe care le perfecteaza, fiind considerata o pacoste atat de catre invatatoarea Meacham, cat si de catre sora ei mai mare Beatrice, poreclita Beezus.