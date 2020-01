Selena Gomez în vârstă de 27 de ani a mărturisit că a fost victima unui abuz emoţional în relaţia cu Justin Bieber, de 25 de ani, pe care a descris-o drept „toxică“.

Într-un interviu acordat pentru NPR, cântăreața a vorbit despre relaţia „toxică“ pe care a avut-o cu artistul Justin Bieber.

„M-am simţit cu adevărat o victimă a unui anumit tip de abuz în timpul relaţiei“, a spus Selena.

Întrebată dacă se referă la abuzul emoţional, cântăreaţa a confirmat.

„Da, am fost abuzată emoţional şi a trebuit, ca adult, să găsesc o modalitate de a înţelege acest lucru. Nu-mi doresc să vorbesc toată viaţa despre asta, dar sunt mândră de faptul că acum mă simt mai puternică ca niciodată şi că am găsit o modalitate de a depăşi această traumă“, a adăugat artista, potrivit Daily Mail.

Piesa care descrie relația celor doi

Selena Gomez a mărturisit că versurile din piesa „Lose You To Love Me“ sunt despre relaţia tumultoasă pe care a avut-o cu Justin Bieber.

„Sunt foarte mândră de această piesă. Am simţit că relaţia noastră nu s-a încheiat decent, şi am acceptat asta, dar aveam nevoie de o modalitate prin care să pot spune nişte lucruri pe care simţeam că trebuie să le spun. Nu e un cântec despre ură. Este un cântec care spune că am avut ceva frumos şi că nu voi nega niciodată asta“, a spus Selena Gomez.

„A fost foarte dificil şi mă bucur că s-a terminat“, a adăugat ea.

Justin Bieber şi Selena Gomez au avut o relaţie între anii 2011 şi 2018. În prezent, Bieber este căsătorit în prezent cu modelul Hailey Baldwin.

Într-o serie de postări pe Instagram, cântărețul făcea mărturisiri cu privire la lupta sa cu dependenţa de droguri, dar şi despre faptul că „a fost abuziv în toate relaţiie sale anterioare“. „Am fost nerespectuos cu femeile“, mărturisea Bieber.

Te-ar putea interesa și: