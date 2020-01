Justin Bieber, starul de origine canadiană, în vârstă de 25 de ani a anunțat, miercuri, pe Instagram că a fost diagnosticat cu boala Lyme. În mesajul postat de cântăreț se pare că fanii acestuia l-au acuzat că ar fi consumat droguri și de aceea arată atât de rău. Însă, Bieber a anunțat pe toată lumea că boala i-a afectat pielea și sănătatea, de aceea nu arată atât de bine.

Justin Bieber a mai spus că are această boală incurabilă de ani de zile și că doar în ultimii doi ani a făcut tot posibilul pentru a obține tratamentul potrivit. Acesta promite fanilor că se va întoarce mai puternic și mai bun ca niciodată.

„În timp ce o mulțime de oameni continuau să spună că Justin Bieber arată ca un c****, pe meth (n.r. – Metamfetamina), etc., am fost recent diagnosticat cu virsului Lyme. Boala mi-a afectat pielea, funcția creierului, energia și sănătatea generală.

Au trecut trecut doi ani pentru a obține tratamentul potrivit care mă va ajuta la tratarea acestei boli incurabile, dar vă asigur că mă voi întoarce mai puternic și mai bun ca niciodată”, a fost mesajul postat de Justin Bieber pe Instagram, platforma social-media unde este urmărit de 124 de milioane de fani.

„Yummy”, ultimul hit marca Bieber

În urmă cu o săptămână, vedeta popo/RnB și-a lansat ultimul hit intitulat „Yummy”. Piesa lui Bieber a înregistrat pe Youtube aproape 32 de milioane de vizualizări în doar o săptămână.

Ce este boala Lyme?

Boala Lyme apare din cauza infecției cu Borrelia burgdorferi transmisă de căpușă și raspunsului sistemului imunitar la această infecție. Această boală se caracterizeaza în faza inițială prin aparitia simptomelor de febră, mialgii, adenopatie localizată dureroasă, dureri de cap, artralgii, stare de oboseală. Simptomele apar la 1-30 de zile de la mușcătură.

