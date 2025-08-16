Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că summitul desfășurat în Alaska a reprezentat o încercare de bună credință din partea președintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina.

Totuși, el a atras atenția că, potrivit celor discutate la conferința de presă, pretențiile formulate de Vladimir Putin s-au dovedit a fi mult mai mari și mai dificil de gestionat decât s-a estimat inițial.

În opinia sa, acest lucru arată că negocierile dintre Statele Unite și Rusia vor fi de lungă durată și extrem de complexe, cu impact direct asupra securității regionale.

Victor Negrescu a evidențiat patru teme majore pe care România trebuie să le urmărească cu prioritate.

Prima dintre acestea este situația Mării Negre și riscul ca Federația Rusă să încerce să restabilească un monopol asupra zonei, ceea ce ar diminua semnificativ libertatea de acțiune a statelor riverane.

A doua temă este legată de prezența trupelor americane și NATO pe flancul de est, pe care Rusia ar dori să o reducă sau chiar să o elimine din România și din țările baltice.

A treia preocupare privește pericolul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influență a Moscovei, fiind transformată într-o zonă tampon între NATO și Uniunea Europeană.

În fine, a patra temă vizează reconstrucția Ucrainei și proiectele economice de anvergură din regiune, de la care România riscă să fie exclusă dacă nu își afirmă interesele la timp.

Negrescu a subliniat că summitul a confirmat ideea că, în prezent, se decide viitorul întregii regiuni și că România trebuie să fie extrem de atentă la modul în care își joacă rolul.

Victor Negrescu a mai arătat că urmează discuții cruciale atât cu Statele Unite, cât și în cadrul Uniunii Europene și NATO, iar agenda de politică externă a țării noastre devine decisivă pentru stabilitatea și prosperitatea României în anii următori.