Victor Negrescu, analiză după summitul din Alaska dintre Trump și Putin
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că summitul desfășurat în Alaska a reprezentat o încercare de bună credință din partea președintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina.
Totuși, el a atras atenția că, potrivit celor discutate la conferința de presă, pretențiile formulate de Vladimir Putin s-au dovedit a fi mult mai mari și mai dificil de gestionat decât s-a estimat inițial.
În opinia sa, acest lucru arată că negocierile dintre Statele Unite și Rusia vor fi de lungă durată și extrem de complexe, cu impact direct asupra securității regionale.
Victor Negrescu a evidențiat patru teme majore pe care România trebuie să le urmărească cu prioritate.
Interesele României în acest context
Prima dintre acestea este situația Mării Negre și riscul ca Federația Rusă să încerce să restabilească un monopol asupra zonei, ceea ce ar diminua semnificativ libertatea de acțiune a statelor riverane.
A doua temă este legată de prezența trupelor americane și NATO pe flancul de est, pe care Rusia ar dori să o reducă sau chiar să o elimine din România și din țările baltice.
A treia preocupare privește pericolul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influență a Moscovei, fiind transformată într-o zonă tampon între NATO și Uniunea Europeană.
În fine, a patra temă vizează reconstrucția Ucrainei și proiectele economice de anvergură din regiune, de la care România riscă să fie exclusă dacă nu își afirmă interesele la timp.
Negrescu a subliniat că summitul a confirmat ideea că, în prezent, se decide viitorul întregii regiuni și că România trebuie să fie extrem de atentă la modul în care își joacă rolul.
Victor Negrescu a mai arătat că urmează discuții cruciale atât cu Statele Unite, cât și în cadrul Uniunii Europene și NATO, iar agenda de politică externă a țării noastre devine decisivă pentru stabilitatea și prosperitatea României în anii următori.
Postarea integrală a europarlamentarului român
„Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credință a președintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina. Din păcate, așa cum a reieșit din conferința de presă, pretențiile lui Vladimir Putin sunt mult mai mari.
Patru teme pe care România trebuie să le urmărească:
situația Mării Negre și riscul ca Federația Rusă să pretindă restabilirea unui nou monopol asupra acestei zone;
prezența trupelor americane și NATO pe flancul de est și dorința Federației Ruse de a vedea reducerea sau retragerea prezenței militare din România și țările baltice;
riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influență rusească, ca zonă tampon cu NATO și UE;
reconstrucția Ucrainei și marile proiecte economice din regiune, unde România riscă să fie exclusă.
Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuții cruciale cu SUA dar și în interiorul UE și NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, a scris Victor Negrescu sâmbătă, 16 august, pe pagina sa de Facebook.