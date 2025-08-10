Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a anunțat adoptarea de către Parlamentul European a noii Strategii post-2024 privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

„Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a declarat acesta, referindu-se la mai multe inițiative importante, cum ar fi accesul gratuit și rapid la terapii vitale pentru copii și tineri, investițiile în infrastructură sportivă accesibilă și eliminarea reevaluărilor inutile pentru persoanele cu dizabilități permanente.

Negrescu a subliniat importanța schimbării percepției asupra dizabilității: „Dizabilitate nu înseamnă neputinţă. Înseamnă putere, curaj şi dorinţa de a reuşi, iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, ştim să sprijinim şi să nu punem piedici”. Într-o postare făcută duminică pe rețelele sociale, acesta a amintit că strategia adoptată la Strasbourg în cadrul ultimei sesiuni plenare include amendamente propuse chiar de el.

Printre măsurile susținute se numără: accesul echitabil la tehnologii și tratamente moderne în toate statele membre ale UE, sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități prin consiliere și grupuri de suport, precum și promovarea sportului ca instrument de incluziune, cu programe dedicate sportivilor cu dizabilități.

Eurodeputatul a precizat că aceste demersuri nu sunt izolate: „Nu a fost un demers izolat. În fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii şi accesibilităţii”. În calitate de negociator-șef al bugetului UE pentru anul 2025, el a obținut finanțare pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, un eveniment internațional dedicat sportivilor cu dizabilități.

„Persoanele cu dizabilităţi nu au nevoie de milă. Au nevoie de şanse egale, de acces real la educaţie, muncă, sănătate şi sport, de un loc la masa deciziilor. Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a mai subliniat Victor Negrescu.