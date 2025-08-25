Președintele Finlandei, Alexander Stubb, devine tot mai vizibil în negocierile internaționale legate de războiul din Ucraina. Deși conduce o țară mică, de doar 5,6 milioane de locuitori, Stubb a reușit să își construiască un rol disproporționat în politica globală, prin relația directă pe care o are cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Într-un interviu acordat televiziunii finlandeze YLE, Stubb a lăsat să se înțeleagă că Trump își pierde răbdarea cu Vladimir Putin, pe fondul lipsei de progrese în negocierile de pace. Președintele finlandez a afirmat că Washingtonul ar putea lua în calcul măsuri ferme, precum sancțiuni sau tarife, dacă blocajul persistă.

Pentru Stubb, această poziționare nu este întâmplătoare. El a petrecut deja ore întregi în discuții private cu Trump, inclusiv o vizită de șapte ore la clubul Mar-a-Lago, unde cei doi au împărțit nu doar masa, ci și o partidă de golf. În relația cu liderul american, Stubb joacă rolul unui interlocutor discret, dar esențial, capabil să transmită mesajele Europei într-un mod pe care Trump îl ascultă.

„În ultima mea conversație cu președintele Trump, joi seara, au existat câteva mici indicii că răbdarea începe să se epuizeze”, a declarat Stubb, într-un interviu difuzat sâmbătă la postul finlandez YLE TV1, potrivit Bloomberg.

Potrivit președintelui Finlandei, doar Trump are capacitatea reală de a-l determina pe Putin să facă un pas spre pace.

„El este singura persoană pe care Putin o ascultă și, sincer, singura de care Putin se teme”, a spus Stubb.

La Washington, pe 18 august, finlandezul a participat la o reuniune unde au fost prezenți și alți lideri europeni, precum Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni și Ursula von der Leyen. Acolo s-a conturat o strategie comună: Statele Unite ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, în special prin sprijin în apărarea aeriană și prin furnizarea de informații, însă aceste garanții nu se vor ridica la nivelul protecției prevăzute de articolul 5 al NATO.

Deocamdată, calendarul unei întâlniri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pare incert. Dar, în viziunea lui Stubb, momentul în care răbdarea lui Trump se va epuiza complet ar putea aduce o schimbare radicală în cursul negocierilor.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina rămâne blocat într-o spirală a declarațiilor și a condițiilor contradictorii, în timp ce încercările de mediere internațională nu dau semne de progres rapid.

La Moscova, ministrul de externe Serghei Lavrov a susținut că Ucraina nu ar fi dispusă să accepte un acord de pace durabil, acuzând conducerea de la Kiev că ridică pretenții „incompatibile” cu poziția Kremlinului. Potrivit acestuia, Vladimir Putin ar fi pregătit, teoretic, pentru o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski, dar numai după ce detaliile majore ar fi clarificate în negocieri prealabile purtate de reprezentanți de rang înalt – un proces care ar putea dura luni.

La Kiev, tonul este diferit. Zelenski a transmis că o eventuală întâlnire cu liderul rus ar fi posibilă doar dacă Ucraina obține garanții solide de securitate din partea aliaților occidentali, menite să descurajeze atacuri viitoare. În paralel, el a avertizat că ambele tabere continuă pregătirile militare: Rusia își consolidează forțele pe frontul sudic, iar Ucraina testează noi arme cu rază lungă de acțiune.