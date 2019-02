A uimit America! Copilul minune al României, ajuns milionar la 19 ani! Povestea lui Sebastian Dobrincu, eroul digital al generației de mâine!

S-a născut în Bucureşti într-o familie frumoasă, care a ştiut să-i identifice capacităţile intelectuale deosebite şi să i le dezvolte. Avea doar cinci ani, când şi-a dat seama că vrea să descopere tainele informaticii. La început îi plăceau jocurile videp, pe care a început să şi le modifice singur şi să-şi construiască el propriile aplicaţii. Părinţii l-au dus la cursuri de IT la Palatul Copiilor, dar micuţul Sebi era deja cu un pas înaintea profesorilor. Curiozitatea lui debordantă l-a transformat rapid într-un adevărat copil digital. Stătea ore în şir în faţa calculatorului şi studia. Apoi crea. Primii bani i-a câştigat la doar 11 ani. Într-o conversaţie pe Twitter a aflat că o companie din SUA, care producea yachturi, avea nevoie de un site nou. Le-a făcut o ofertă, iar proiectul a ieşit atât de bine, încât americanii l-au recomandat şi altor clienţi. Și astfel Sebastian Dobrincu ajunsese ca la doar 14 ani să fie deja un programator respectat pe piaţa de IT, având o reputaţie impresionantă.

Revelaţia adolescentului Sebastian

La 16 ani, bifa primul lui job stabil şi prima sută de mii de dolari. Dar acesta era doar începutul. Lucra pentru Voya.ai, un start-up german din domeniu turismului, care se foloseşte de inteligenţa artificială pentru a găsi cele mai bune soluţii de călătorie pentru oamenii de afaceri.

Tot la acea vârstă fragedă a avut şi o revelaţie. Mark Zuckerberg, fondatorul facebook a fost cel care i-a dat aripi. „Pentru că eram foarte activ în proiectele Facebook, m-au remarcat şi m-au chemat să ne cunoaştem. M-au invitat doar să discutăm. Poate a fost felul lor de a spune «Mulţumesc!». Mark mi-a dat însă multă încredere în mine. A fost o experienţă care m-a marcat. Mi-a spus cât de important e să fac ceea ce mă pasionează, pentru că şi el era în postura mea la aceeaşi vârstă. E un sfat de care încă ţin cont”, povesteşte Sebastian pentru Recorder. Tot atunci l-a cunoscut şi pe Tim Cook, CEO-ul Apple. „Am fost pentru prima oară, timp de o lună, în America şi am cunoscut doi oameni geniali, care m-au încurajat! A fost confirmarea de care aveam nevoie pentru a continua!“, spune copilul genial care astăzi lucrează în Sillicon Valley.

Primul pas spre un milion de dolari

La 17 ani, Sebastian şi-a înfiinţat primul său start-up. Se numeşte StoryHeap şi este de fapt o platformă care vinde soluţii de statistică şi interconectează conturile de Instagram, Facebook, Snapchat, şi Tweeter ale clienţilor. Are în protofoliu firmele care fac PR pentru artişti celebri ca Justin Bieber şi Selena Gomez, producătorul muzical DJ Khaled, sau actorul Kevin Hart, dar şi multe companii cunoscute ca McDonald’ s sau Forbes. „Practic, Storyheap face un fel de statistică pentru aceste conturi. De exemplu, dacă Selena Gomez lansează o nouă poşetă, managerii ei vor să vadă cum evoluează, în social media, promoţia lor: câţi oameni văd postările, ce vânzări, care-i timpul optim pentru a posta, care-i profilul celor interesaţi“, explică tânărul.

Un nou plan de afaceri

Acum are 19 ani şi un nou plan de afaceri. Sebastian Dobrincu tocmai a pus bazele unui business dedicat influencerilor de mâine. Deja a primit finanţate şi probabil foarte curând proiectul lui va prinde aripi. Este asociat cu încă un tânăr, iar firma lor are deja 40 de angajaţi care lucrează de acasă sau de unde vor ei. Sebastian a locuit mai întâi la New York pentru un an de zile şi chiar s-a înscris la facultate, dar apoi şi-a dat seama că San Francisco este locul în care poate crea cu adevărat artă în IT. Astăzi afacerile lui sunt deja cotate la câteva milioane de dolari.

“Este OK să fii diferit, să vrei mai mult!”

Astăzi copilul genial al digitalului a devenit un model de urmat pentru tinerii de vârsta lui. Are doar 19 ani şi întreaga lume la picioare. A visat de mic să nu fie doar un simplu trecător prin viaţă. Ar vrea să fie nemuritor ca să poată construi şi dezvolta lumi. Deocamdată are toate şansele să scrie istorie în tehnologie.

Sebastian Dobrincu a acceptat provocarea Revistei Capital de a răspunde la un test fulger, din care am aflat o mulţime de lucruri interesante.

Completează spaţiile libere: 1. Când eram mic visam să....am un impact in lume.

2. Acum visez să....ma bucur de fiecare etapa a vietii.

3. Din primii bani câştigaţi mi-am cumpărat... primul smartphone.

4. Vreau să construiesc.....lucruri de care sa fiu mandru.

5. Peste 20 de ani mă văd....in centrul a ceva maret.

6. Dacă aş putea fi oricine, aş fi....presedinte, pentru o zi.

7. Dacă aş putea fi orice, aş fi...o carte.

8. Cea mai mare realizarea a mea a fost....ca am refuzat sa accept tot ce mi s-a spus.

9. Cel mai mare eşec a fost....perioada in care devenisem confortabil din cauza succesului.

10. Pentru mine, banii sunt....o utilitate.

11. România este....acasa.

12. Îmi este dor de....bunicii mei.

13. Dacă aş putea da timpul înapoi, aş...indrazni sa incerc unele proiecte mai devreme.

14. Iubesc....sa descopar lucruri noi.

15. Cea mai frumoasă femeie din lume, pentru mine, este...evident, mama.

16. Este imposibil să...nu alerg in fiecare zi.

17. Persoana pe care o apreciez cel mai mult este....in business, Reid Hoffman. In general, persoanele cu care ma inconjor.

18. Îmi este frică de....oamenii fara ambitii.

19. Românul pe care-l apreciez cel mai mult este....oricine doveste ca ambitie + determinare = succes.

20. Mesajul meu pentru tinerii din România este.... sa incerce cat mai multe lucruri si sa invete cate ceva din fiecare.

Astăzi sunt Zâna Bună. Îţi îndeplinesc trei dorinţe. Te ascult.

As vrea sa fiu nemuritor. As vrea sa nu mai urmarimtoti doar interesele personale. As vrea sa fie 25 de grade si iarna in California.

Eşti invitat la cea mai tare petrecere din istorie. Ai voie să iei cu tine o singură persoană. Pe cine iei şi de ce. Dan Bilzerian. Garantat am petrece cat pentru restul vietii.

Ai posibilitatea să călătoreşti în timp. În ce an ai ajuns şi ce vezi în jur? 1975. Inceputul erei personal computing-ului, ideal in Silicon Valley.