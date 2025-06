Sectorul energetic românesc intră într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată, marcată de investiții semnate de peste 14 miliarde de euro, reforme structurale și lansarea unei strategii energetice naționale după 17 ani. Într-un bilanț informal susținut luni la conferința „Incertitudini și oportunități pentru investițiile în energie – prezent și viitor”, ministrul interimar al Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat semnarea unor noi contracte, inclusiv unul de anvergură cu Primăria Oradea, cel mai mare de acest tip destinat unităților administrativ-teritoriale.

Va continua. Și, după 17 ani, o nouă strategie energetică națională (…) Nu e perfectă, dar este, avem o direcție. (…) Am făcut un bilanț: vă spuneam undeva la 14 miliarde de euro, chiar am depășit lucrul ăsta, și astăzi avem contracte de semnat și nu vreau să plec până nu le semnăm. Inclusiv cel mai mare pentru unități administrativ – teritoriale cu Primăria Oradea, un proiect realmente foarte mare’”, a declarat Burduja.

Sigur că ne-a ajutat și raportul Draghi, care a venit foarte tranșant, și la nivel european s-a schimbat o paradigmă, o paradigmă care era de terapie șoc pe înverzire și a devenit, sau sper să devină, acel smart thing despre care am tot vorbit. Câteva lucruri aș puncta (..) – sunt câteva legi importante care s-au dat sau ordonanțe de urgență – mă gândesc la offshore wind, avem foarte mult potențial acolo, mă gândesc la ordonanța pe stocare, care a eliminat dubla taxare și cred că va fi o evoluție cel puțin la fel de spectaculoasă în capacități de stocare, dacă vorbim că am pornit la începutul anului trecut cu 16 MWh și avem vreo 404 MWh în prezent, deci o creștere exponențială.

„Cred că nu e rostul unui bilanț acum. De altfel, oamenii din sala aceasta cam știu ce s-a întâmplat la Ministerul Energiei în ultimii doi ani, cu bune și cu rele, fiecare să facă această evaluare. Dar aș pleca de la faptul că un câștig despre care am vorbit mai puțin este faptul că după doi ani cred că înțelegem cu toții (…) importanța sectorului energetic, faptul că energia este totul. E competitivitatea economiei, înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare, înseamnă bunăstare.

Deși a evitat o autoevaluare explicită, Burduja a punctat câteva realizări cheie ale mandatului său: eliminarea dublei taxări în zona de stocare, un cadru legislativ pentru energia eoliană offshore și o strategie energetică națională actualizată. Evoluția capacităților de stocare este notabilă: de la 16 MWh la începutul lui 2024, România a ajuns la 404 MWh în prezent.

Ca ministru al Energiei, am cules mult mai multă răsplată decât nedreptate. A fost și nedreptate, am avut meciurile noastre cu prietenii de la două-trei asociații non-guvernamentale, dar răsplata de a fi reprezentantul acestui sector extraordinar și până la urmă al oamenilor minunați din sectorul energetic a fost mult mai mare decât orice nedreptate. Și pentru asta eu vă mulțumesc și vreau să vă spun, și o să spun întotdeauna, oamenii pe care i-am cunoscut în minister, în companii, în leadershipul companiilor, presa din energie, absolut toți acești oameni sunt eroi.”

Burduja a salutat și schimbarea de paradigmă la nivel european, subliniind influența raportului Draghi și tranziția de la o politică de „terapie șoc pe înverzire” la o abordare strategică și adaptată realităților economice și geopolitice.

Ministrul interimar a anunțat lansarea unui demers legislativ pentru instituirea unui ordin național de recunoaștere a meritelor profesionale în domeniul energetic:

„Ca parlamentar, deja am început să lucrez la un proiect de lege – și sper să am susținerea distinșilor mei colegi și prieteni – pentru instituirea unui ordin național ‘Meritul energetic’. El nu există și cred că acest sector merită cea mai înaltă recunoaștere pe care o are statul”, scrie Burduja.