Sebastian Burduja a declarat că hidrocentrala Răstolița este aproape finalizată și a acuzat că opoziția față de proiect vine din partea celor care nu doresc ca România să fie independentă energetic.

El a subliniat că, în calitate de ministru al energiei, a lucrat timp de doi ani alături de ministrul Mediului de atunci, Mircea Fechet, pentru a debloca proiectul, obținând un nou acord de mediu, promovând hotărârea de guvern pentru exproprieri și scoțând terenul necesar din fondul forestier.

„Alertă de sabotaj economic la Răstolița — în formă continuată! Bankwatch și Declic au obținut în instanță, tot la Curtea de Apel Cluj, suspendarea hotărârii de guvern pentru defrișarea din cuveta lacului de acumulare. Hidrocentrala Răstolița este aproape gata, iar cei care nu vor România independentă energetic sunt pur și simplu disperați.

Lupta continuă pentru energia României, iar eu unul o voi duce mai departe, din orice poziție. Pentru hidrocentrala de la Răstolița am muncit zi de zi, timp de doi ani, ca ministru al energiei, alături de Mircea Fechet, ministrul mediului. Am făcut tot ceea ce a trebuit și am deblocat, după zeci de ani, proiectul început înainte de 1989: am obținut un nou acord de mediu, am promovat hotărârea de guvern pentru exproprierile necesare și am scos din fondul forestier suprafața necesară pentru lacul de acumulare proiectat”, a transmis acesta într-un videoclip postat pe Facebook.