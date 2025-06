Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis joi un mesaj clar după decizia instanței de suspendare a acordului de mediu pentru hidrocentrala de la Răstolița.

Potrivit acestuia, motivul invocat de organizațiile de mediu care au contestat proiectul — prezența lostriței, un pește pe care localnicii nu l-au mai văzut de cinci decenii — nu reflectă realitatea de pe teren.

„La Răstolița , pretextul este lostrița, un pește pe care localnicii nu l-au mai întâlnit de cincizeci de ani. Acesta este adevărul, pe care mi l-au spus cu lacrimi în ochi oamenii din zonă, atunci când am fost să verific lucrările”, a declarat Burduja.

Ministrul a evidențiat că demersurile pentru realizarea hidrocentralei au durat doi ani și au implicat zeci de întâlniri și sute de pagini de documentație. Toate etapele de reavizare a mediului au fost respectate cu rigurozitate, susține oficialul.

„Ieri a fost o zi grea. O muncă de doi ani de zile a fost blocată de două asociații de mediu, Declic și Bankwatch, prin decizia Curții de Apel Cluj de suspendare a acordului de mediu de la hidrocentrala Răstolița. Mircea Fechet, prietenul și colegul meu, are și acum în birou, pe perete, toate etapele reavizării de mediu.

Burduja și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că o investiție strategică în valoare de miliarde de lei este oprită exact când ar putea contribui major la independența energetică a țării.

Hidrocentrala ar fi oferit o sursă flexibilă și ieftină de energie, esențială pentru acoperirea vârfurilor de consum. Ministrul a ridicat întrebări retorice despre cine ar avea interesul să mențină România dependentă energetic, în condițiile în care energia hidro este atât curată, cât și accesibilă.

„Un grup flexibil, care ne-ar fi fost de mare ajutor pentru acoperirea vârfurilor de consum, la un preț mult mai mic decât energia de import. Cine are interesul ca România să NU fie independentă energetic? Cine are interesul să depindem în continuare de alții când vine vorba de energia țării noastre? Cine poate susține că energia hidro nu este curată sau ieftină?”, se întreabă ministrul.