Doliu în lumea muzicii! Pop starul britanic Paul Cattermole s-a stins din viață

Pop starul britanic Paul Cattermole, membru al faimoasei trupe „S Club 7”, cunoscută la nivel internațional la sfârşitul anilor ’90, s-a stins din viață. Acesta a decedat la 46 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut de trupa sa prin intermediul rețelelor sociale, fără a fi specificate cauzele decesului său.

„Suntem cu adevărat devastați de moartea fratelui nostru Pavel. Nu există cuvinte pentru a descrie tristețea profundă și pierderea pe care le simțim cu toții. Am fost atât de norocoși că l-am avut în viața noastră și suntem recunoscători pentru amintirile uimitoare pe care le avem. El va lipsi fiecăruia dintre noi. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale și a trupei în acest moment”, a fost mesajul postat, vineri, pe pagina oficială de Twitter a „S Club 7”.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD — S Club 7 (@SClub7) April 7, 2023

Trupa „S Club 7” a fost creată de fostul manager al „Spice Girls”, Simon Fuller. Paul Cattermole și colegii lui au produs numeroase hituri în Marea Britanie între anii 1999 şi 2003 şi chiar au apărut într-un serial TV destinat copiilor în care au interpretat propriile lor versiuni fictive.

Potrivit agenției de presă Reuters, trupa anunțase recent un turneu de reuniune pentru marcarea a 25 de ani de la înfiinţare sa. Concertul a fost programat pentru octombrie 2023 în Londra (Anglia).

Doliu în lumea muzicii! Bobby Caldwell s-a stins din viață

Din nefericire, un alt nume mare din lumea muzicii a decedat recent. Vă amintim că, luna trecută, Bobby Caldwell, interpretul faimoaselor melodii „What You Won’t Do For Love” și „Open Your Eyes”, s-a stins din viață. Acesta a decedat la onorabila vârstă de 71 de ani.

Soția sa, Mary Caldwell, a fost cea care a făcut anunțul. Potrivit spuselor sale, Bobby Caldwell a murit acasă. În ultimii șase ani, Bobby Caldwell s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au apărut din cauza unui efect advers al consumului de antibiotic – fluorochinolonic.

„Bobby a decedat aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe în timp ce ne părăsea. Am inima frântă pentru totdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru numeroasele rugăciuni de-a lungul anilor”, a scris Mary Caldwell pe contul ei de Twitter.

Vocea sa se mula cu ușurință pe mai multe genuri muzicale, precum jazz, R&B și rock. Piesa sa „What You Won’t Do For Love” s-a aflat în topurile Billboard 100, după ce a fost lansată în anul 1978.

„What You Won’t Do For Love” a rămas un hit de-a lungul mai multor generații datorită atracției sale largi ca sample și cover song. Tupac Shakur a eșantionat piesa pe melodia sa „Do for Love” din 1998, iar Boyz II Men, Snoh Aalegra, Michael Bolton și alții au reînregistrat-o pe post de cover.

„Open Your Eyes”, o altă piesă de succes de ale lui Bobby Caldwell (de pe albumul „Cat in the Hat” din 1980) a devenit sample pentru alte piese celebre, precum „The Light” de la Common de pe albumul „Like Water for Chocolate” din anul 2000. În 2013, John Legend a făcut și el un cover al melodiei pe albumul său „Love in the Future”.