Doliu în lumea filmului! Adrian Schiller a murit brusc la numai 60 de ani. Decesul său a fost confirmat de către agentul său. Momentan, nu se știe din ce cauză a murit.

La rândul său, sora sa, Ginny, a confirmat decesul prin intermediul rețelelor sociale. Se pare că marele actor a murit miercuri, 3 aprilie 2024, în propria casă. Sora sa va oferi mai multe detalii despre funerariile sale și despre comemorarea sa în curând.

Dear all. This is Ginny. I’m so sorry to let you all know that our beloved brother Adrian died suddenly at home yesterday. He had so many very dear friends – sorry to those of you who are learning about this here. We will say more about funeral and/or memorial plans in due course

— With Adrian Schiller 🇺🇦 (@Grumbletwat) April 4, 2024