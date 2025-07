Recent, o statistică a Uniunii Europene mi-a atras atenția: România ocupă locul 8 între statele membre în funcție de suprafață. Pe primele locuri se află Franța, cu peste 638.000 km², și Spania, cu peste 505.000 km².

În ciuda diferenței de suprafață între Franța și Spania, două țări unite de rădăcini latine lăsate moștenire de Imperiul Roman, am aflat de la ghidul nostru un detaliu interesant: Spania conduce detașat în Uniunea Europeană la capitolul infrastructură rutieră, cu peste 16.500 km de autostrăzi și drumuri de mare viteză. Spre comparație, pe locul doi nu este Franța, ci Germania.

Am început astfel articolul pentru că, nu demult, am participat la un circuit organizat de Hello Holidays, numit „Pe urmele romanilor”, care pornește din Nisa, Franța, și se încheie la Valencia, Spania, cu popasuri în orașe legendare precum Cannes, Monaco, Avignon, Barcelona sau Tarragona.

Franța cea romantică

Circuitul a debutat la Nisa, oraș romantic și vibrant de pe țărmul Mediteranei, renumit pentru promenada sa generoasă, portul elegant și hotelurile cochete aliniate pe malul mării.

După cele trei nopți petrecute chiar pe plajă, am explorat Cannes, orașul celebrului Festival de Film, apoi am ajuns în Monaco, un etalon al luxului, iar la final, în drumul spre Spania, am făcut o oprire la Avignon, pentru a vizita impresionantul Palat al Papilor.

Franța ne-a rămas în minte prin romantismul discret, arhitectura deosebită și eleganța locurilor vizitate.

Efervescenta Spanie

Am continuat călătoria de-a lungul coastei mediteraneene, pe urmele celebrului drum roman Via Domitia. Cazarea de două nopți la Barcelona ne-a oferit prilejul de a descoperi farmecul cosmopolit al capitalei Cataloniei. Am vizitat Sagrada Familia, grandioasa catedrală care încă nu este terminată, dar care impresionează prin arhitectura sa unică, și Parcul Güell, cu renumitele sale biserici ‘’de turta dulce’’, toate construite cu maiestrie de celebrul arhitect Antonio Gaudi.

Drumul spre Valencia a inclus și o oprire la crama Codorníu, unde se produce cava, vinul spumant emblematic al Spaniei care are o tradiție de sute de ani. A urmat vizita la spectaculoasa Mănăstire Montserrat, celebră pentru poziționarea sa unică între stâncile muntoase și pentru statuia Fecioarei Negre, venerată de credincioși.

Sejurul Hello Premium Tour organizat impecabil de Hello Holidays s-a încheiat la Valencia, orașul ceramicii, o alternativă ideală la Barcelona. Valencia îmbină farmecul plajelor largi și aerisite cu un centru urban mai puțin aglomerat și mai prietenos ca prețuri, devenind astfel o destinație perfectă pentru un concediu relaxant, cu parfum mediteranean.

Turism de calitate, la superlativ

Experiența acestui sejur mi-a confirmat că turismul evoluează către pachete premium, care nu mai înseamnă doar hoteluri bune, ci și itinerarii atent gândite, ghizi profesioniști, confortul transportului și integrarea culturii locale prin vizite, gastronomie și întâlniri cu oameni locului.

După această experiență specială, am început să explorez mai atent ofertele Hello Holidays și am descoperit o diversitate impresionantă de circuite în România și țări din Europa, Asia, Africa, precum și sejururi cu autocarul sau avionul.

Dacă îți dorești o vacanță altfel, unde fiecare detaliu contează, merită să arunci o privire pe selecția lor de pachete premium.