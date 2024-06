Doliu în SUA! Mark James a murit

Doliu în SUA! Compozitorul american Mark James a murit!

A fost cunoscut pentru hiturile „Suspicious Minds” și „Always on My Mind”, care l-a făcut celebru de Elvis Presley. Mark James a decedat la onorabila vârsta de 83 de ani, conform unui anunț făcut de Houston Chronicle, ziarul local din orașul său natal.

A murit pe data de 8 iunie 2024 la domiciliul său din Nashville, Tennessee. Totuși, s-a aflat abia pe data de 13 iunie 2024 că a fost chemat pe Lumea Cealaltă.

Mark James a fost inclus în Songwriters Hall of Fame

Născut în Texas, Mark James s-a făcut remarcat pentru prima dată scriind „Hooked on a Feeling”, un hit nr. 5 pentru B.J. Thomas în anul 1969, iar mai târziu pentru Blue Swede, care l-a transformat într-un hit de top în anul 1974.

Cu toate acestea, cea mai mare lovitură în cariera sa a avut loc atunci când Elvis Presley a înregistrat melodia „Suspicious Minds”, care i-a adus un hit monumental de numărul 1 în întreaga lume și a ajutat la resuscitarea carierei lui ca artist.

Pe lângă hiturile compuse pentru Elvis Presley („Moody Blue”, „It’s Only Love”, „Raised on Rock”), Mark James a scris împreună cu acesta clasicul „Always on My Mind”, înregistrat tot de el. A scris și un hit emblematic pentru Willie Nelson în anul 1982.

Mark James a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în anul 2014.

„Suspicious Minds, „Hooked on a Feeling” și „Always on My Mind” sunt incluse în clasamentul celor mai importante 100 de melodii ale secolului XX, realizat de organizația de acordare a licențelor muzicale BMI. „Suspicious Minds” este inclusă pe lista celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile, listă realizată de revista americană „Rolling Stone”.

Mark James a câștigat două premii Grammy în anul 1983 pentru piesa „Always on My Mind”. A compus această melodie împreună cu Wayne Carson și Johnny Christopher.

Aceeași melodie a fost desemnată „Cântecul anului” și „Cântecul country al anului”, după ce a fost înregistrată de Willie Nelson, urcând pe locul cinci în topul „Billboard Hot 100”. În acel an, a ajuns pe prima poziție în topul pieselor country.