Jan Shepard, vedeta care a strălucit alături de Elvis Presley, a murit la 96 de ani

Doliu în lumea filmului! Jan Shepard, devenită celebră pentru rolurile jucate alături de Elvis Presley în „King Creole” (1958) și „Paradise, Hawaiian Style” (1966), a trecut la Cele Veșnice pe 17 ianuarie 2025, la vârsta de 96 de ani.

A murit într-un spital din Burbank, California. Cauza decesului ei a fost o pneumonie provocată de insuficiență respiratorie.

A legat o frumoasă amiciție cu Elvis Presley

Jan Shepard va rămâne în inimile admiratorilor ei ca Mimi, sora lui Elvis Presley din King Creole, considerat filmul preferat al Regelui Rock ‘n’ Roll. Opt ani mai târziu, ea a revenit pe marele ecran în comedia muzicală „Paradise, Hawaiian Style”, jucând rolul soției unui partener de afaceri al lui Elvis Presley.

Deși nu era o mare admiratoare a „Regelui Rock ‘n’ Roll” înainte de a lucra împreună, ea a povestit într-un interviu că odată ce l-a cunoscut, l-a adorat, iar relația lor profesională s-a transformat într-o frumoasă prietenie. Cei doi aveau o legătură aparte, iar Presley o considera pe Shepard ca pe o soră. Pe platourile de filmare, cei doi împărtășeau momente de neuitat.

Și-a dedicat viața artei

Jan Shepard a fost o prezență constantă pe micile ecrane din anii ’50 și ’60. A apărut în peste 30 de westernuri și seriale TV, printre care Gunsmoke, Perry Mason, The Virginian și Ironside. A fost, de asemenea, o actriță apreciată în filme de cult, precum Attack of the Giant Leeches (1959).

Născută „Josephine Angela Sorbello” pe 19 martie 1928, în Quakertown, Pennsylvania, ea a fost o persoană cu o viață dedicată artei. A avut o carieră lungă și împlinită, fiind cunoscută pentru versatilitatea și carisma sa. După o viață de succes în fața camerelor, aceasta a lăsat o moștenire valoroasă atât în industria cinematografică, cât și în inima celor care au avut privilegiul de a o cunoaște.

Actrița va fi adânc regretată de admiratorii ei din lumea largă și de prieteni. Gândurile tuturor se îndreaptă, acum, către familia sa, în special fiul său, Brandon Boyle, care are nevoie de dragostea celor care au iubit-o pe mama sa.