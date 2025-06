Mara Corday a avut o carieră strălucită în lumea filmului, jucând alături de vedete de marcă precum Clint Eastwood, James Dean, Kirk Douglas. Actrița a murit în locuința ei din Valencia, California.

Cauza morții a fost boala cardiovasculară arteriosclerotică, potrivit unui certificat de deces depus la Departamentul de Sănătate Publică al comitatului Los Angeles, scrie Washington Post.

Marilyn Joan Watts a adoptat numele de scenă Mara Corday

Născută Marilyn Joan Watts pe 3 ianuarie 1930, în Santa Monica, Corday și-a început cariera lucrând ca dansatoare la Teatrul Earl Carroll, de pe Sunset Boulevard. Ulterior, a adoptat numele de scenă Mara Corday, care a urmat-o și în carieră.

Succesul ei ca dansatoare și, ulterior, ca pin-up girl în anii ’50, a ajutat-o ​​să obțină titlul de Playmate al lunii octombrie în revista Playboy, în 1958.

Anterior, Corday cochetat cu actoria, obținând roluri în câteva thrillere SF. Ea le-a interpretat pe Stephanie Clayon în „Tarantula” (1955) și pe Sally Caldwell în „The Giant Claw” (1957).

Corday a apărut și in numeroase filme western, precum „Drums Across the River” (1954), „The Man From Bitter Ridge” (1955) și „Man Without a Star” (1955).

În 1957, Mara Corday s-a căsătorit cu actorul Richard Long

În 1957, Corday s-a căsătorit cu actorul Richard Long. S-a retras temporar din actorie în 1961. Au avut trei copii: Carey, Valerie și Gregory Long și au rămas împreună până la moartea lui Long, în 1974.

În filmul ”Tarantula” (1955), regizat de Jack Arnold, cu John Agar în rol principal, Corday o interpretează pe asistenta de laborator Stephanie „Steve” Clayton, care vine în Arizona pentru a lucra pentru un om de știință care a dezvoltat un supernutrient artificial prin radioactivitate care declanșează o creștere rapidă.

„Nu exista o intrigă prea conturată”, spune Corday într-un interviu pentru cartea lui Tom Weaver din 1996, „It Came From Horrorwood”. „Ești la mila «fricii», a «groazei» sau a oricărui alt lucru. Ești la mila celor care se ocupă de efectele speciale, pentru că dacă nu fac o treabă bună, atunci tot filmul se duce de râpă”, se confesa ea.

Clint Eastwood a fost cel care i-a relansat cariera

După ce a rămas văduvă, Clint Eastwood a fost cel care i-a relansat cariera și a distribuit-o în mai multe dintre filmele sale, inclusiv „The Gauntlet”, „Sudden Impact” și „Pink Cadillac”.

Ultima apariție pe ecran a lui Corday a fost în filmul lui Eastwood din 1990, „The Rookie”.

Mara Corday a murit la mai puțin de o lună după colegul ei de platou din „Sudden Impact”, James McEachin, a cărui moarte a fost anunțată abia zilele trecute.