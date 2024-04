A dirijat de mai multe ori la Last Night Of The Proms

Andrew Davis și-a făcut debutul la conducerea Orchestrei Simfonice BBC din Londra în anul 1970 și în aceeași perioadă a fost numit dirijor asociat al Orchestrei Simfonice Scoțiene BBC.

El a devenit o prezență familiară la concerte în cadrul evenimentului BBC Proms din Londra și a avut onoarea de a dirija de mai multe ori spectacolul Last Night Of The Proms.

Cariera sa a inclus poziții de conducere remarcabile, fiind dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Toronto între anii 1975-1988, apoi director muzical al Festivalului de Operă Glyndebourne în perioada 1988-2000. În plus, a deținut poziția de dirijor principal al Orchestrei Simfonice BBC între anii 1989-2000.

Pentru contribuția sa excepțională în lumea muzicii clasice, Andrew Davis a fost distins cu titlul onorific de dirijor emerit din partea Orchestrei Filarmonice Regale din Liverpool.

În 2023 a apărut public ultima dată