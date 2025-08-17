Într-un interviu acordat publicației Bloomberg, acesta a atras atenția asupra consecințelor generate de anunțarea unor estimări nerealiste privind deficitul bugetar, care ulterior nu sunt respectate.

Bolojan a explicat că, atunci când România anunță Comisiei Europene un anumit nivel al deficitului pentru anul următor, iar rezultatele sunt mult mai mari, încrederea partenerilor începe să scadă. Dacă acest lucru se repetă doi sau trei ani consecutiv, țara ajunge să fie privită cu rezerve, iar refacerea încrederii necesită predictibilitate și seriozitate în decizii.

Pentru a ridica rating-ul de încredere și implicit cel de țară, premierul consideră esențial ca autoritățile să comunice realist și transparent limitele pe care le au, explicând de ce anumite obiective nu pot fi îndeplinite.

„Gândiţi-vă că dacă ai anunţat, de exemplu, Comisia, că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta şi deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus s-au scăpat, a fost o eroare anul acesta, anul viitor ai anunţat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, eşti privit cu o anumită circumspecţie, cu anumite rezerve. Iar pentru a reface încrederea, pentru a-ţi ridica rating-ul, nu numai de încredere, ci şi de ţară, înseamnă să oferi predictibilitate”, a spus premierul.

Șeful Executivului a menționat că a participat la discuții în care România a adoptat atitudinea de a spune partenerilor ceea ce doresc să audă, urmând ca ulterior să nu respecte angajamentele. În astfel de situații, abordarea era de tipul „zicem ca ei și facem ca noi”, ceea ce a dus la pierderea credibilității.

„Înseamnă că dacă anumite lucruri ştii că nu pot fi făcute, să le spui: nu putem face asta, deci numai atât putem face şi uite din ce motive”, a completat şeful Executivului.

Premierul a precizat că această practică nu este viabilă și că o mai bună strategie ar fi prezentarea clară a ceea ce poate fi realizat, precum și a limitărilor existente.

„Am întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul. Păi nu, zicem ca ei, facem ca noi. Măi oameni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face”, a mai spus premierul în interviu.

În viziunea lui Ilie Bolojan, atitudinea corectă în relația cu partenerii externi este la fel de importantă ca respectarea înțelegerilor. Consecvența în decizii și menținerea unui dialog bazat pe respect sunt esențiale pentru a genera încredere și predictibilitate pe termen lung, elemente fundamentale pentru consolidarea poziției României la nivel european și internațional.