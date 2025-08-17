Pe 16 august 2025, Italia a pierdut nu doar un om, ci o întreagă epocă a divertismentului. Pippo Baudo, cel care a adus muzica, umorul și spectacolul în casele italienilor timp de mai bine de șaizeci de ani, s-a stins din viață la 89 de ani, la Roma.

Numele său nu poate fi separat de Festivalul de la Sanremo, unde a urcat de 13 ori pe scenă ca prezentator, dar nici de lungile duminici petrecute alături de public în emisiuni devenite legendă.

Giuseppe Baudo, născut în Militello in Val di Catania, și-a descoperit pasiunea pentru scenă într-o perioadă în care televiziunea italiană abia prindea contur.

„Settevoci”, programul care i-a deschis drumul în 1966, a fost doar începutul unei cariere care avea să se confunde cu istoria televiziunii. În anii ’70, succesul „Canzonissima” l-a consacrat definitiv.

În a doua parte a anilor ’90 și în primii ani 2000, Pippo Baudo și-a reluat cu succes colaborarea cu televiziunea publică Rai, semnând prezentarea unor emisiuni diverse: „Giorno dopo giorno” (1999), care a devenit ulterior „Novecento”, apoi „Passo doppio” (2001), „Il Castello” (2002-2003) și, mai târziu, din nou „Domenica In” (2005-2010).

Ulterior, a continuat cu „Novecento” pe Raitre, iar în 2012 a revenit pe ecrane cu „Il viaggio”, producție difuzată timp de două sezoane.

Dacă anii ’80 au fost dominați de programe precum „Domenica In” și „Fantastico”, adevărata sa forță s-a văzut în felul în care știa să modeleze gustul publicului.

Eleganța sa naturală, autoritatea cuvântului și modul în care știa să creeze spectacol au făcut ca Sanremo să fie mai mult decât un festival: o sărbătoare națională.

Dincolo de lumina reflectoarelor, Baudo a fost și un constructor de cariere. Ca director artistic la Canale 5 și mai apoi la Rai, dar și ca lider al Teatrului Stabile din Catania, a descoperit și a lansat nume care aveau să marcheze cultura italiană. Mulți artiști își amintesc că prima lor șansă a venit printr-un gest de încredere din partea lui.

În 2021, statul italian i-a acordat una dintre cele mai înalte distincții civile – Ordinul de Cavaliere di Gran Croce – confirmând că rolul său a depășit cu mult simpla prezență televizată. Autobiografia publicată în 2018, „Ecco a voi. Una storia italiana”, a rămas mărturia unui drum care a reflectat nu doar destinul unui om, ci și transformările unei țări.

Dispariția sa a adus împreună politicieni, artiști și oameni simpli. Premierul Giorgia Meloni l-a numit „un companion al generațiilor întregi”.

„Pippo Baudo a fost unul dintre cei mai mari protagoniști din istoria televiziunii italiene. Chipul și vocea sa au însoțit generații întregi, oferind emoții, zâmbete și momente de neuitat. Îți mulțumim pentru tot.”

Carlo Conti, moștenitorul rolului de gazdă la Sanremo, a spus simplu: