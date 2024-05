Richard Tandy, claviaturistul trupei Electric Light Orchestra, a murit la vârsta de 76 de ani. El a fost cel care a conturat o mare parte din sound-ul formaţiei rock britanice, conform Ultimate Classic Rock.

Moartea sa a fost anunţată de liderul trupei, Jeff Lynne. El a scris pe reţelele de socializare că a pierdut „un prieten remarcabil”.

Cauza morţii nu a fost precizată.

Născut în Birmingham în 1948, Tandy l-a întâlnit la şcoală pe viitorul său coleg de trupă ELO, Bev Bevan.

El a fost recrutat de Bevan pentru a cânta la clavecin pe single-ul „Blackberry Way” din 1968 al trupei Move, care a ajuns pe locul 1 în topul single-urilor din Marea Britanie.

În 1972, Tandy s-a alăturat Electric Light Orchestra. Trupa se formase cu doi ani mai devreme ca un proiect secundar al trupei Move.

Împreună cu Lynne şi Bevan, Tandy a fost unul dintre cei trei membri de bază care au rămas în ELO până la destrămarea acesteia în 1986.

It is with great sadness that I share the news of the passing of my long-time collaborator and dear friend Richard Tandy. He was a remarkable musician & friend and I’ll cherish the lifetime of memories we had together.

Sending all my love to Sheila & the Tandy family.

