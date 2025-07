Jurnalistul Alex Revenco a plecat dintre noi, lăsând în urmă o carieră impresionantă și numeroase amintiri în inimile celor care l-au cunoscut.

Activ în presa muzicală timp de peste trei decenii, Revenco a fost apreciat pentru profesionalismul și modestia sa. Un coleg de redacție a rememorat cu durere prima întâlnire cu acesta, petrecută acum 28 de ani, când Alex a pășit pentru prima dată în redacție însoțit de muzicienii Eddie Neuman și trupa Blazzaj.

Dincolo de colaborarea profesională, cei doi au legat o prietenie strânsă, cimentată de o pasiune comună: muzica.

Mesajul postat de jurnalistul Florin Silviu Ivan pe rețelele de socializare exprimă o profundă tristețe.

„Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj. Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică.

A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie. I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea.

Excepțional om! Îngrozitoare pierdere!”, a scris acesta, evocând momentele petrecute împreună și legătura de prietenie care i-a unit de-a lungul anilor.