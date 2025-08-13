Potrivit lui Alexandru Nazare, noua țintă, ce va fi comunicată după rectificarea bugetară și consultările cu Comisia Europeană, va fi semnificativ diferită față de cea actuală.

„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului, așa cum este el trecut în buget, de 7,1, nu va fi în niciun fel atins”, a spus acesta.

Ministrul Finanțelor a criticat modul în care a fost realizată programarea bugetară, arătând că ipotezele folosite nu erau realiste și că estimarea pentru trimestrul al patrulea, care prognoza un deficit de 1,2 miliarde, nu corespundea realității, având în vedere că ultimele două luni ale anului concentrează în general 20% din cheltuielile totale.

„Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7,1. Uitați-vă la programarea bugetară: păi cum, în trimestrul 4, programezi un deficit de 1,2, când în trimestrul 4, în ultimele două luni, sunt, în general, 20% din cheltuielile totale ale anului? Deci aceste lucruri sunt destul de clare”, a afirmat el.

Alexandru Nazare a explicat că va putea comunica noua țintă abia după ce va analiza cheltuielile tuturor ordonatorilor de credite și va finaliza consultările cu autoritățile de la Bruxelles.

„O să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ținta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu 7. Deci nu vorbim de 7,1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuțiile pe rectificare”, a explicat acesta.

Oficialul a afirmat că discuțiile pentru rectificarea bugetară sunt deja în desfășurare și a precizat că „nu va fi ușor de făcut”. El a vorbit, totodată, despre solicitarea Ministerului Transporturilor privind fondurile necesare pentru Autostrada Moldovei.

„Discuțiile pe rectificare au loc de câteva zile, vorbim cu fiecare ordonator, cu fiecare minister în parte. Sunt discuții foarte complicate. Nu va fi o rectificare ușor de făcut. Pot să vă spun că din punctul nostru de vedere (Ministerului de Finanțe) facem toate eforurile posibile cît mai multe investiții. Să continuăm investițiile esențiale, am avut întâlniri pe această cale inclusiv cu constructori. Vorbesc de Autostrada Moldovei ca să înțeleg foarte clar care este stadiul în teren și perspectivele acestor lucrări”, a spus acesta.

Referitor la cererea Ministerului Transporturilor de 6 miliarde de lei pentru A7 – Autostrada Moldovei, Nazare a explicat că se depun eforturi pentru a asigura finalizarea proiectului „în timp util”.