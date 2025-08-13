Alexandru Nazare a explicat că există trei feluri de eșalonări: simplificată, clasică și cu risc fiscal mic. El a explicat că eșalonarea simplificată, introdusă în pandemie și menținută permanent, funcționează ca un „credit cu buletinul” pentru companii, însă fără garanții suficiente pentru stat în caz de neplată.

Ministrul a atras atenția că există firme care au pornit de la datorii de aproximativ 100.000 de lei și au ajuns să acumuleze restanțe de ordinul zecilor de milioane, fenomen întâlnit în numeroase situații.

„Schimbăm filosofia modului în care se fac eșalonările. Avem 3 tipuri de eșalonări: eșalonarea simplificată, eșalonarea clasică și eșalonarea cu risc fiscal mic. Eșalonarea simplificată a fost adoptată în pandemie, și-a produs efectele, dar a fost permanentizată. Este vorba de un fel de credit cu buletinul aplicat companiilor dar care nu acordă statului măsuri suficiente astfel încât să și recupereze sumele atunci când acestea nu plătesc. Avem companii care au plecat de la o datorie foarte mică, de la 100.000 de lei, și au ajuns la zeci de milioane. Sunt foarte multe cazuri în care aceste companii au ajuns să acumuleze datorii foarte mari”, a declarat el.

Oficialul a precizat că sistemul de eșalonări va fi reorganizat astfel încât să sprijine contribuabilii corecți care au cu adevărat nevoie de acest mecanism, dar și să prevină abuzurile, observabile în nivelul ridicat al arieratelor și în numărul mare de debitori.

Alexandru Nazare a menționat că, în cazul eșalonării simplificate, mai sunt de recuperat 3 miliarde de lei, iar pentru celelalte tipuri de eșalonări, în special când este vorba despre companii cu o vechime mai mică de 12 luni, nu există măsuri asigurătorii, ceea ce permite unor firme nou-înființate să solicite direct eșalonarea.

„Vom regândi sistemul de eșalonări astfel încât să permitem contribuabililor corecți, care chiar au nevoie de eșalonare, să o fac, dar în același timp prevenind abuzurile. Se văd când ne uităm la arieratele pe care le au aceste companii și la numărul de debitori. La eșalonarea simplificată mai avem 3 miliarde de recuperat Pentru celelalte tipuri de eșalonări, că e vorba de o companie care are mai puțin de 12 luni nu aveam niciun fel de măsuri asigurătorii că o companie nouă vine direct la eșalonare”, a spus acesta.

Ministrul Finanțelor a explicat că noile reguli impun companiilor să prezinte garanții, prin introducerea unui contract de fideiusiune, valabil atât pentru acestea, cât și pentru celelalte tipuri de eșalonări, pentru a asigura recuperarea sumelor datorate.

Totodată, el a menționat că termenele pentru plata eșalonărilor, inclusiv pentru restructurări, se reduc de la 180 la 60 de zile, pentru a evita acumularea datoriilor curente și a celor eșalonate succesiv, care au condus anterior la sute de milioane de lei restanțe, iar unele companii au ajuns în concordat sau insolvență, obligând statul să consume resurse pentru recuperarea banilor.

„Aceste companii vor trebui să prezinte garanții. Am introdus un contract de fideiusiune pentru aceste companii, dar și pentru celelalte tipuri de eșalonări, ca să avem garanții suficiente că vom recupera banii. Termenele pe care le aveau aceste companii pe diverse tipuri de eșalonări, inclusiv la restructurare, se reduc. De la 180 la 60 de zile. Ei, practic, odată ce își luau eșalonarea, își eșalonau și datoriile curente, și din eșalonare în eșalonare, din cascadă în cascadă, am ajuns la sute de milioane datorii, companii care intră în concordat sau insolvență, după care statul trebuie să consume resurse să recupereze acei bani”, a explicat oficialul.

Alexandru Nazare a precizat că cesionarea părților sociale ale unei societăți cu răspundere limitată va fi sancționată penal dacă aceasta are datorii fiscale și cesionarea are scopul de a evita plata obligațiilor.

Acesta a subliniat că nu se mai pot transfera acțiuni ale firmelor cu datorii fără garanții și că, împreună cu ONRC și Ministerul Justiției, a fost creat un mecanism prin care cumpărătorii sau vânzătorii trebuie să demonstreze că datoriile sunt fie achitate, fie acoperite prin măsuri asigurătorii, pentru a împiedica mutarea datoriilor pe firme care ar putea intra ulterior în inactivitate și ar face imposibilă recuperarea sumelor de către stat.