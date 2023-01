Scriitoarea britanică Fay Weldon s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, după ce a suferit o fractură de spate și un AVC.

Aceasta anunțase anterior pe site-ul său că a fost internată în spital pentru că suferise o fractură la spate, iar după aceea a făcut accident vascular cerebral, transmite DPA.

„Anunţăm cu mare tristeţe decesul lui Fay Weldon (CBE), autoare, eseistă şi dramaturgă. Ea a murit în pace în această dimineaţă”, a transmis familia autoarei miercuri seara, pe data de 4 ianuarie.

În anul 2001, Fay Weldon a primit titlul onorific de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) acordat de regina Marii Britanii.

Pe lângă cele peste 30 de romane scrise, aceasta a publicat, de asemenea, nuvele și piese pentru televiziune, radio şi teatru.

Cel mai cunoscut roman al său a fost, fără dar și poate, „The Life And Loves Of A She-Devil”, apărut în anul 1983. Acesta spune povestea unei femei care face orice ca să se răzbune pe soțul infidel. Romanul a fost chiar și adaptat pentru micile și marile ecrane.

După o carieră impresionantă și multe premii, Fay Weldon s-a retras din activitate în anul 2021.

We are saddened to hear that the brilliant Fay Weldon has died. As well as being shortlisted for the Booker Prize in 1979, she was a judge in 1983 and delivered one of the most memorable speeches in Booker history. Our thoughts are with her family and friends. pic.twitter.com/zHYj8Hbi60

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) January 4, 2023