Este o înotătoare româncă care a câștigat medalia de aur la proba de 200 metri liber la Olimpiada de la Atena. Are în palmares sute de titluri naționale și internaționale, fiind din anul 2013 președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. După doar doi ani de la preluare mandatului, se organizează în România un Campionat Internațional de Înot, primul după 34 de ani. Anul acesta România a organizat primul Campionat European pentru juniori dedicat juniorilor. Cu un palmares de 9 medalii, la natație, România a ocupat locul al treilea in Europa.

Camelia Potec, pe scena Galei Premiilor Capital

„Mulțumesc din suflet pentru acest premiu și urez mult succes Revistei Capital pe mai departe, pentru ceea ce urmează să realizeze. În cazul domeniul în care activez, înotul de performanță, dar și săriturile în apă, pot spune că 2022 a fost un an de excepție pentru România. Sportivii noștri au câștigat medalii peste tot pe unde au fost, iar în cazul săriturilor în apă țin să precizez faptul că am trecut de la un bazin la două, iar în ciuda acestei probleme pe care am întâmpinat-o, lipsa de spațiu, sportivii români dau dovadă de profesionalism. Din fericire pentru noi, anul încă nu s-a terminat. Urmează campionatele mondiale din Australia în bazine de 25 de metri. Sportivii noștri sunt dornici să facă din țara noastră o țară minunată, așa cum ne dorim să fie”, declară sportiva de performanță.

Camelia Potec prezintă în cadrul discursului de primire a premiului Capital reușitele și premierele pe care le-a realizat România în perioada recentă, adăugând și despre ce urmează să se întâmple în domeniul natației pentru anul 2023: „De asemenea, tot în acest an am organizat pentru prima oară în România campionatele europene de înot pentru juniori. Lucru care ne-a făcut să obținem dreptul de organizare campionatelor de seniori de anul viitor ce se va desfășura în perioada 5 – 10 decembrie 2023. Noi, cei de la federație, ne dorim din tot sufletul ca românii să rămână alături de înotătorii și de săritorii noștri în apă”.

Obiectivele României, în viziunea lui Potec

Recent, odată cu creșterea în popularitate a înotului românesc, atât în rândul cetățenilor din țară, cât și în străinătate, este un fapt cu care Camelia Potec se mândrește. În luna noiembrie, sportiva de performență a specificat faptul că obiectivul ei, dar și al echipei de la Federația de Înot este acum obținerea celei mai importante medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024. Iar rezultatele bune ale sportivilor, în frunte cu David Popovici, Vlad Stancu, Robert Glință sau Bianca Costea, dau mari speranțe României.

„Sunt un manager de federație fericit, mândru și care-și dorește mereu mai mult. Vreau să dezvolt echipa natației românești din care fac parte cluburile afiliate, antrenorii dedicați natației, sportivii și oamenii din federație. Nu-mi place să mă culc pe ureche, vreau să reușim să aducem mult visata medalie olimpică, o medalie pentru care muncesc, zilnic, ca manager. Chiar dacă pare că mai e puțin până la Jocurile Olimpice, de fapt, mai e mult de muncă. Dar suntem conștienți că avem șanse reale să realizăm acest obiectiv. O medalie olimpică e visul oricărui sportiv. Am avut acest vis, am muncit pentru el și am reușit să-l realizez, alături de echipa mea. Am atins apogeul performanței, ca sportiv. Ca manager, obiectivul meu rămâne același, dar e alt sentiment, altă stare. Cu siguranță, voi fi mândră dacă voi reuși să ating astfel de performanțe și din această postură“, a susținut în luna noiembrie managerul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.