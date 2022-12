Pele a murit joi seară, la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, după o luptă cruntă cu cancerul de colon, începută încă din 2021. Fostul mare jucător de fotbal era internat de pe data de 29 noiembrie, la scurt timp după ce mama sa împlinise vârsta de 100 de ani și la doar câteva zile după ce a început Cupa Mondială din Qatar.

Teribila poveste a mamei lui Pele. Femeia ajunsă la 100 de ani îşi înmormântează cel de-al doilea copil

Vestea cruntă a fost primită de Celeste la doar doi ani după ce şi-a pierdut un fiu, fratele lui Pele, Jair Arantes do Nascimente, poreclit Zoca. Acesta a încetat din viaţă în luna martie 2020, la 77 de ani, fiind răpus de un cancerul la prostată. Mai mult, marele Pele nu a putut participa atunci la înmormântare din cauza pandemiei de Covid-19.

Şi Zoca a jucat fotbal la Santos, la începutul anilor 1960. Totuși, el a renunţat după ce, în 15 meciuri, a înscris 4 goluri. Celeste mai are o fiică, Maria Lucia Arantes do Nascimento, cea alături de care locuieşte în prezent. Și mama lui Pele are grave probleme de sănătate din cauza vârstei înaintate.

Astfel, Celeste nu va putea participa la funerariile fiului ei deoarece ar fi imobilizată la pat şi nu este lucidă, potrivit usnews.com, care citează presa din Brazilia.

Doliu național în Brazilia

Preşedintele Braziliei a decretat trei zile de doliu naţional. Totul după ce s-a aflat că Pele, jucătorul care a ridicat de trei ori trofeul Cupei Mondiale, a încetat din viaţă la 82 de ani.

Totuşi, oficialităţile din Brazilia au decis că marţi dimineaţă, la ora locală 10.00, cortegiul funerar va trece prin faţa casei în care locuieşte mama lui Pele, iar apoi va ajunge la cimitirul Memorial Necropole Ecumenica, considerat cel mai înalt din lume, unde va avea loc înmormântarea. La funeralii va fi prezentă doar familia lui Pele.

Pele, căsătorit de trei ori

Pele a fost căsătorit de trei ori şi este tată a şapte copii. Legenda Selecao era, din 2016, împreună cu Marcia Cibele Aoki. Mama lui Pele a avut un rol decisiv în cariera celui care este cel mai bun marcator din istoria Braziliei. L-a încurajat încă din primii ani de viaţă să îşi urmeze visul şi să joace sportul rege. Jurnaliştii de la O’Globo au numit-o, de curând, „Mama anului în Brazilia”.

La scurt timp după ce s-a confirmat decesul marelui Pele, una din fiicele acestuia, Kelly Nascimento a postat o imagine cutremurătoare în care toţi membri familiei au mâinile în jurul legendarului fotbalist brazilian.

“Tot ce suntem suntem datorită ţie. Te iubim infinit. Odihneşte-te în pace”, a scris fiica lui Pele, postând şi o fotografie cu mâinile lui Pele şi ale copiilor şi nepoţilor, unite.