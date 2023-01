Mama lui Pele nu știe că acesta a murit. Chiar dacă legendarul fotbalist s-a stins din viață de zile bune și multe figuri celebre au transmis mesaje de condoleanțe, informația nu a ajuns, însă, și la mama lui Pele. Sora regelui a dezvăluit că mama fotbalistului, care a împlinit 100 de ani pe 20 noiembrie, nu a fost informată de deces.

Într-un interviu acordat ESPN, Maria Lucia do Nascimento (78 de ani) a explicat că Celeste este foarte obosită și uzată de ani.

„Ea nu știe, am vorbit, dar nu știe. Ea este bine, dar este în lumea ei. Câteodată zic: „Dico” (porecla lui Pele în familie) e așa, dar hai să ne rugăm pentru el, da, mamă?”. Uneori deschide ochii… Dar ea nu este conștientă”, a dezvăluit aceasta, conform Le Figaro.

Ultima conversație cu Pele a avut loc pe 21 decembrie

Cortegiul funerar al lui Pelé către Cimitirul Memorial Necrópole Ecumênica, unde va fi înmormântat în intimitatea familiei sale, va trece marți pe lângă casa mamei lui Pelé. Luni, sicriul va fi expus pe terenul stadionului Santos timp de 24 de ore pentru a le permite brazilienilor să-și ia rămas bun de la idolul lor.

În interviul acordat ESPN, Maria Lucia do Nascimento și-a amintit și ultima conversație cu fratele ei, pe 21 decembrie, înainte ca acesta să adoarmă, inconștient.

„Eram acolo cu el, simțea deja și el. A fost foarte liniște, am stat puțin de vorbă. Dar am putut vedea ce simțea, știa deja că pleacă. Este foarte religios, a spus: „Este în mâinile lui Dumnezeu”. Iar eu am spus: „Este adevărat, știe care este momentul potrivit”, a povestit ea.

Mama faimosului fotbalist a mai pierdut un fiu în urmă cu doi de zile

Vestea privind moartea lui Pele vine la doar doi ani după ce mama celebrului fotbalist a mai pierdut un fiu. Este vorba de fratele lui Pele, Jair Arantes do Nascimente, poreclit Zoca. Acesta a încetat din viaţă în luna martie 2020, la 77 de ani, fiind răpus de un cancerul la prostată. Marele Pele nu a putut participa atunci la înmormântare din cauza pandemiei de Covid-19.

Şi Zoca a jucat fotbal la Santos, la începutul anilor 1960. Totuși, el a renunţat după ce, în 15 meciuri, a înscris 4 goluri. Celeste mai are o fiică, Maria Lucia Arantes do Nascimento, cea alături de care locuieşte în prezent. Și mama lui Pele are grave probleme de sănătate din cauza vârstei înaintate.

Astfel, Celeste nu va putea participa la funeraliile fiului ei deoarece ar fi imobilizată la pat şi nu este lucidă, potrivit presei din Brazilia.