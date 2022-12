Curiozitatea pentru liniştitul orăşel Tres Coracoes din statul Minas Gerais, în sud-estul Braziliei, unde s-a născut în urmă cu 82 de ani fostul mare fotbalist Pele, a crescut după deteriorarea stării de sănătate a acestuia.

Orașul natal al lui Pele atrage tot mai mulți fani

Fanii legendarului fotbalist cutreieră oraşul cu 75.000 de oameni în căutarea rarelor suveniruri dedicate lui Pele, care s-a născut într-o familie săracă aici, unde şi-a petrecut primii ani din viaţă.

Acum exact o lună, Pele a fost internat la Spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, unde urma, de la sfârşitul anului 2021, o chimioterapie pentru un cancer de colon. Cancerul lui Pele „progresează” şi fostul mare jucător primeşte „un tratament mai intensiv” din cauza unei „insuficienţe renale şi cardiace”, a anunţat, pe 21 decembrie, acest spital.

Din păcate, chiar în această seară, marele Pele a încetat din viaţă (mai multe detalii chiar aici).

Tres Coracoes („trei inimi”) este situat la distanţă egală, circa 250 km, de metropolele Belo Horizonte, Sao Paulo şi Rio de Janeiro, şi este înconjurat de plantaţii de cafea.

Localitatea şi datorează celebritatea unui singur fapt: naşterea, în 1940, a lui Edson Arantes do Nascimento, Pele.

Foarte tânăr, Pele a schimbat oraşul, înainte de a-şi începe în adolescenţă cariera la Santos FC, lângă Sao Paulo, unde se află un muzeu Pele, care prezintă majoritatea suvenirurilor sale.

În Tres Coracoes, agravarea bolii a adus mai mulţi vizitatori la Casa Pele, o replică a primei sale locuinţe, situată pe o stradă abruptă, cu case joase, care îi poartă numele.

„Nu am fost niciodată în această casă, care are deja zece ani. Dar anunţul spitalizării sale m-a făcut să vreau s-o vizitez”, a declarat Neilor Henrique, un vecin în vârstă de 41 de ani

Construită pe baza unor suveniruri ale mamei lui Pele, Celeste Arantes do Nascimento, care are astăzi 100 de ani, casa arată originile modeste ale familiei: minimul necesar de mobilier din lemn, saltele din paie, un radio vechi, un portret înrămat al părinţilor pe un perete.

La câteva sute de metri distanţă, micul muzeu Terra do Rei („Ţara Regelui”) expune tricouri ale echipei Santos semnate de fostul fotbalist, o minge cu care acesta a jucat şi certificatul său de naştere.

Prietenul lui Pele face dezvăluiri

Dar unii fani ai lui Pele sperau să vadă mai mult în oraşul natal al acestuia. Rafael Antunes a ajuns aici în căutarea unor suveniruri dedicate „Regelui”.

„Am găsit puţine urme ale lui în oraş, aproape niciuna”, a spus antreprenorul în vârstă de 43 de ani, puţin impresionat de uriaşa statuie a lui Pele ce se află la intrarea în Tres Coracoes.

„Mi se pare că asta ţine de o anume lipsă de respect pentru rolul pe care l-a jucat pentru fotbal şi pentru ţara noastră”, a spus el despre singurul fotbalist ce a câştigat de trei ori Cupa Mondială.

Fernando Ortiz, prieten al familiei lui Pele, crede că alta este explicaţia.

„Mulţi brazilieni nu suportă să-şi vadă compatrioţii reuşind. Iar când vine vorba de un brazilian de culoare, respingerea este şi mai puternică”, a afirmat bătrânul, care se află la originea construirii Casei Pele.

„Din păcate, cred că dacă Pele ar fi fost un alb cu ochii albaştri, ar fi fost acceptat de toţi”, a adăugat el.