Odată cu această inovație, toate serviciile bancomatelor vor fi disponibile prin contactless pentru cardurile fizice, retragerile de numerar fiind disponibile în prezent și pentru dispozitivele mobile. Toate celelalte funcționalități, inclusiv depunerile, vor fi în curând activate pentru dispozitivele mobile, informează Timesofmalta.

Se schimbă bancomatele. Bancomatele contactless ale Bank of Valletta aduc mai multe beneficii pentru clienți, oferind un acces mai bun la numerar și servicii rapide într-o lume dinamică, în care oamenii se simt confortabil să utilizeze tehnologia contactless pentru plăți și servicii.

Această inovație este una dintre numeroasele îmbunătățiri pe care Banca le-a întreprins în flota sa de bancomate. În ultimul an, Banca a înlocuit 29 de bancomate mai vechi cu noi aparate interactive, dotate cu cea mai recentă tehnologie.

O altă caracteristică nouă introdusă este funcționalitatea offline, care permite bancomatelor BOV să înregistreze tranzacțiile de depunere chiar și în timpul oricăror actualizări sau întreținere a sistemului. Înseamnă că, odată ce bancomatele sunt din nou online, tranzacțiile sunt efectuate fără probleme, fără întârzieri sau fără a fi nevoie de intervenție manuală.

Se schimbă bancomatele.Bjorn Ekstedt, directorul de informații al BOV, a declarat:

„Aceasta este o altă etapă importantă pentru sectorul bancar local și, încă o dată, Bank of Valletta se poziționează ca lider în digitalizare și inovație. În ultimul an, am implementat mai multe îmbunătățiri ale flotei noastre de bancomate. Peste 60% din flota de bancomate a fost întinerită, iar bancomatele mai vechi rămase vor fi înlocuite în viitorul apropiat.”