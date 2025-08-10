Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a exprimat cu furie nemulțumirea față de îngroparea dosarului 10 august, subliniind că statul trebuie să apere cetățeanul, nu să ascundă adevărul.

El a atras atenția că toți cei aflați la putere după 10 august 2018 – președinți, premieri, șefi de parlament, miniștri și alți decidenți – poartă o responsabilitate, reproșând PSD-ului faptul că nu dorește aflarea adevărului, având un rol direct și o mentalitate de clan.

Rareș Bogdan a criticat de asemenea PNL și USR, care ar fi trebuit să fie interesate în acest sens, dar au eșuat în acest demers.

El a menționat că, în calitate de prim-vicepreședinte al PNL timp de trei ani, a constatat că sistemul este la fel de învechit și greu de reformat în PNL precum în alte partide, tradiționale sau noi, care acum colaborează fără scrupule cu cei implicați în reprimarea protestelor. Rareș Bogdan a mărturisit că s-a enervat și a protestat vocal, dar eforturile sale au rămas fără ecou, pentru că sistemul este mult mai puternic decât pare.

Europarlamentarul a spus că mecanismele create de politicieni ar trebui să protejeze cetățeanul de abuzuri, însă dacă justiția nu servește interesul public și aplică legi menite să protejeze politicienii, nu cetățenii, atunci nu trăim într-un stat de drept.

El a atras atenția că, în aproximativ un an, se vor prescrie infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual pentru cei acuzați că au organizat reprimarea protestului din 10 august, când sute de mii de români au fost bătuți cu gaze lacrimogene și grenade, inclusiv copii, femei însărcinate și bătrâni.

Rareș Bogdan a remarcat că mecanismele legale folosite pentru tergiversare vor duce la prescrierea faptelor, astfel că abuzul va deveni legal în România, unde libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge.

El s-a întrebat retoric dacă soluția ar fi înființarea unui nou parlament sau a unor instituții paralele, în care cetățenii să fie ascultați și protejați, pentru a nu mai fi nevoiți să se confrunte cu cei care, ajunși la putere după 2018, nu au făcut nimic pentru aflarea adevărului și l-au blocat sau uitat.

La finalul postării sale de pe Facebook, Rareș Bogdan a arătat că atunci când justiția nu servește cetățeanul pentru că nu există căi legale de a opri abuzul în numele legii, aceasta înseamnă că statul este infestat de o „hidră politică” transpartinică care are ca unic scop protejarea intereselor proprii.

Liberalul a anticipat că în viitor se vor da multe explicații juridice pentru respectarea normelor și aplicarea legii mai favorabile acuzaților, dar a pus sub semnul întrebării când va fi făcută o lege care să asigure o justiție adevărată, nu bazată pe tertipuri avocățești.