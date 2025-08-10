Rareș Bogdan, furios din cauza îngropării dosarului 10 august
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a exprimat cu furie nemulțumirea față de îngroparea dosarului 10 august, subliniind că statul trebuie să apere cetățeanul, nu să ascundă adevărul.
El a atras atenția că toți cei aflați la putere după 10 august 2018 – președinți, premieri, șefi de parlament, miniștri și alți decidenți – poartă o responsabilitate, reproșând PSD-ului faptul că nu dorește aflarea adevărului, având un rol direct și o mentalitate de clan.
Rareș Bogdan a criticat de asemenea PNL și USR, care ar fi trebuit să fie interesate în acest sens, dar au eșuat în acest demers.
El a menționat că, în calitate de prim-vicepreședinte al PNL timp de trei ani, a constatat că sistemul este la fel de învechit și greu de reformat în PNL precum în alte partide, tradiționale sau noi, care acum colaborează fără scrupule cu cei implicați în reprimarea protestelor. Rareș Bogdan a mărturisit că s-a enervat și a protestat vocal, dar eforturile sale au rămas fără ecou, pentru că sistemul este mult mai puternic decât pare.
Europarlamentarul a spus că mecanismele create de politicieni ar trebui să protejeze cetățeanul de abuzuri, însă dacă justiția nu servește interesul public și aplică legi menite să protejeze politicienii, nu cetățenii, atunci nu trăim într-un stat de drept.
Mai multe infracțiuni din acest dosar se vor prescrie în 2026
El a atras atenția că, în aproximativ un an, se vor prescrie infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual pentru cei acuzați că au organizat reprimarea protestului din 10 august, când sute de mii de români au fost bătuți cu gaze lacrimogene și grenade, inclusiv copii, femei însărcinate și bătrâni.
Rareș Bogdan a remarcat că mecanismele legale folosite pentru tergiversare vor duce la prescrierea faptelor, astfel că abuzul va deveni legal în România, unde libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge.
El s-a întrebat retoric dacă soluția ar fi înființarea unui nou parlament sau a unor instituții paralele, în care cetățenii să fie ascultați și protejați, pentru a nu mai fi nevoiți să se confrunte cu cei care, ajunși la putere după 2018, nu au făcut nimic pentru aflarea adevărului și l-au blocat sau uitat.
La finalul postării sale de pe Facebook, Rareș Bogdan a arătat că atunci când justiția nu servește cetățeanul pentru că nu există căi legale de a opri abuzul în numele legii, aceasta înseamnă că statul este infestat de o „hidră politică” transpartinică care are ca unic scop protejarea intereselor proprii.
Liberalul a anticipat că în viitor se vor da multe explicații juridice pentru respectarea normelor și aplicarea legii mai favorabile acuzaților, dar a pus sub semnul întrebării când va fi făcută o lege care să asigure o justiție adevărată, nu bazată pe tertipuri avocățești.
Postarea integrală a europarlamentarului liberal
„Cu furie despre îngroparea dosarului 10 august. NU UITĂM!!
Statul = cetățeanul. Politicienii sunt obligați să-l apere pe acest cetățean, pe suveran. Nu să pună batista pe țambal!
Au o responsabilitate toți cei care au fost la putere după 10 august 2018, președinți, premieri, șefi de parlament, miniștri, oameni care decid. De PSD nu mă mir, are toate motivele să nu se afle adevărul, era implicat direct, s-a aflat la putere în 6 din acești 7 ani scurși și are în ADN un anumit activism de clan. Dar PNL și USR, care ar fi trebui să fie direct interesate, ce au păzit?
Am fost în 3 din acești 7 ani prim-vicepreședintele unuia dintre cele două partide care ar fi trebuit să lupte pentru aflarea adevărului. Din păcate, Sistemul e la fel de osificat și groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiționale sau în cele noi, ce acum stau la masă fără multe scrupule cu agresorii de atunci. M-am enervat, am urlat, dar la fel ca la pensiile speciale, a fost în pustiu. Sistemul este mai tare și mai greu de învins decât pare la prima vedere.
Toate mecanismele create de politicieni, în numele cetățeanului, ar trebui să-l protejeze de abuzuri. Dacă interesul public nu este servit de justiție, care justiție aplică legi făcute să-i protejeze pe politicieni de cetățeni, nu invers, cum ar fi firesc, nu trăim într-un stat de drept.
Peste un an se prescriu infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual, de care sunt acuzați cei care a organizat reprimarea protestului a sute de mii de români sătui de abuzurile clasei politice. 433 de persoane au suferit leziuni în urma folosirii a sute de cartușe lacrimogene, pulverizatoare și grenade acustice, au fost oameni loviți doar pentru că se aflau în Piața Victoriei, copii, femei însărcinate, bunici, turiști, dar ce să vezi, mecanismele legale la care se recurge pentru tergiversare vor duce la prescrierea faptelor. Și din nou, în România în care libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge, abuzul va deveni legal.
Ce să facem, să mai înființăm un parlament, instituții paralele, în care cetățenii să fie în sfârșit ascultați, protejați, încurajați să prospere, pentru a nu mai avea contact cu cei care, emanați după 10 august 2018, nu au făcut nimic pentru aflarea adevărului, l-au îngropat, l-au ignorat, l-au blocat sau l-au uitat?
Când justiția nu servește cetățeanul, pentru că nu are căi legale de a bloca abuzul în numele legii, se cheamă că pe sistemul nervos al statului s-a încolăcit o hidră politică, transpartinică, cu unicul scop de a-și apăra pielea.
Vor fi multe explicații, peste un an, cum că s-au respectat normele juridice, că celor acuzați li se aplică legea mai favorabilă. Dar legea este făcută de oameni. Când va fi ea întocmită astfel încât să trăim într-o lume unde justiția înseamnă dreptate, nu tertipuri avocățești?”