Regulă pentru cei care reciclează. Când duci sticla veche la aparatele RVM, aceasta este reciclată și, în cele din urmă, transformată în sticlă nouă pentru sticle sau borcane.

Partea cea mai bună este că sticla poate fi teoretic reciclată la nesfârșit. Cu toate acestea, este important să arunci sticla corect, astfel încât să poată fi procesată corespunzător, conform My Homebook.

În aparatele de reciclare a sticlei, veți găsi numeroase capace – cum ar fi cele de la borcanele de gem. Mulți oameni le deșurubează înainte de a arunca sticla în container. Dar este necesar acest lucru? Trebuie neapărat să arunci capacele separat atunci când reciclezi sticla?

Consumatorii nu trebuie neapărat să deșurubeze capacele înainte de a arunca sticlele. Instalațiile de sortare pot detecta și îndepărta capacele, indiferent dacă sunt fabricate din tablă de oțel cositorită, aluminiu sau plastic.

Toate aceste materiale sunt apoi prelucrate în continuare. Cu toate acestea, sortarea necesită o muncă suplimentară. Acest efort poate fi economisit dacă arunci capacele separat, în coșul de reciclare sau în sacul galben.

Când aruncați sticla și capacele în recipientul pentru sticlă, un capac desfăcut facilitează sortarea de către mașini cu ajutorul magneților. Un capac înșurubat poate conține în continuare resturi de sticlă, ceea ce complică sortarea și reciclarea.

O greșeală frecventă atunci când aruncați sticla este includerea unor obiecte precum pahare de vin sparte. Cu toate acestea, paharele nu își au locul acolo! În plus, nu ar trebui să aruncați becuri sau materiale, precum gresia sau porțelanul în aceste containere. Acestea pot contamina sticla nouă dacă nu sunt sortate în prealabil.

În plus, articolele fabricate din sticlă rezistentă la căldură – cum ar fi vasele de cafea – nu se consideră sticlă reciclabilă.

Geamurile sau sticla oglinzilor nu au locul în containere. Acestea pot fi eliminate la centrul de reciclare. În general, doar sticla din containere trebuie aruncată în coșul de reciclare. Cu cât sortați mai atent, cu atât este mai mare calitatea materiei prime nou produse.