Doi organizatori profesioniști vorbesc pe acest site despre șase tipuri de articole care nu au ce căuta loc în dulapul din dormitor.

Dacă ai un maldăr de haine care nu-ți mai sunt bune, dar speri că le mai porți din nou într-o zi, nu ești singurul, spune Jessica Varney, fondatorul The Tidy Up Girl.

„Adevărul este că, chiar dacă ajungi la greutatea dorită, vei dori să sărbătorești cumpărând haine noi”, spune ea.

Așa că e bine să eliberezi spațiul din dulap lăsând loc pentru hainele bune.

Dulapul din dormitor nu ar trebui să fie un seif. S-ar putea să crezi că este o idee inteligentă să ascunzi bani printre haine pentru a-i păstra în siguranță, dar probabil vei ajunge să uiți că sunt acolo, notează Varney.

Investiți într-un seif adevărat sau păstrați banii într-un portofel de rezervă sau într-o geantă, ascunsă într-un sertar.

Dulapul nu ar trebui să servească drept altceva.

„Oamenii par să se teamă că într-o zi ar putea să li se ceară chitanțe, carnete de cecuri vechi, scrisori, extrase de cont mai vechi”, spune Varney.

În loc să ții în dulapul din dormitor tot felul de hârtii care te vor copleși când dai peste ele, mai bine le reciclezi.

Unii oameni ajung să descopere în dulap tot felul de gunoaie.

„Într-o cursă de a curăța casa înainte să vină o companie de curățenie sau persoana care vă face curățenie săptămânal, oamenii aruncă gunoiul într-o pungă sau o cutie și apoi o pun în dulap”, spune Varney.

Dar ceea ce este considerată o soluție temporară poate ajunge să ducă la mirosuri foarte neplăcute și nu numai. În schimb, asigurați-vă întotdeauna că aruncați deșeurile acolo unde le este locul de la început, adică în coșul de gunoi.

Nu aveți nevoie să depozitați lenjeria de pat și prosoapele în dulapul în care țineți îmbrăcăminte. Ea recomandă să folosiți în schimb un dulap special pentru lenjerie.

Dulapul nu este o cămară, așa că nu trebuie umplut cu mărfuri perisabile. Deși poate părea tentant să ții dulap pentru o gustare la miezul nopții, în loc să fii nevoit să alergi la bucătărie, dezavantajele depășesc avantajele.

După cum explică Menakaya, articolele comestibile atrag dăunători și pot provoca mucegai și miros.