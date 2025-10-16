Președintele Consiliului Județean Maramureș a declarat că fondurile necesare pentru plata salariilor nu au fost alocate, deși instituția a avertizat de mai multe luni Guvernul asupra riscului de blocaj.

Gabriel Zetea a spus că angajații DGASPC Maramureș sunt neplătiți de două luni, iar administrația județeană nu dispune de resursele financiare pentru a acoperi cheltuielile curente.

„Din păcate, banii de care avem nevoie pentru plata salariilor nu au venit. De luni întregi avertizăm Guvernul că se va ajunge la un blocaj instituțional, iar astăzi acest lucru s-a întâmplat. Angajații DGASPC Maramureș sunt neplătiți de două luni, iar Consiliul Județean nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli”, a declarat Gabriel Zetea.

El a subliniat că situația nu este una izolată și că mai multe județe din țară se confruntă cu aceleași dificultăți. Potrivit acestuia, au fost transmise adrese oficiale către premier, vicepremieri și miniștrii Dezvoltării, Finanțelor și Muncii, prin care s-a semnalat caracterul național al crizei din sistemul de asistență socială.

Zetea a explicat că angajații din sistemul de protecție socială sunt persoane dedicate, care lucrează pentru copii orfani, vârstnici fără sprijin și persoane cu dizabilități.

El a arătat că salariile acestora variază între 3.000 și 4.000 de lei, iar lipsa acestor bani reprezintă o lovitură gravă pentru personalul care deservește unele dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

„Vorbim despre oameni care muncesc pentru orfanii României, pentru vârstnicii fără sprijin, pentru cei cu dizabilități. Sunt oameni dedicați, care lucrează pe salarii modeste, între 3.000 și 4.000 de lei, și care nu pot fi ignorați”, a spus președintele CJ Maramureș.

Liderul administrației județene a precizat că bugetul Consiliului Județean Maramureș a fost redus cu 50 de milioane de lei în 2025, comparativ cu anul precedent. În același timp, plățile pentru credite și dobânzi au crescut la 60 de milioane de lei, ceea ce, potrivit lui Zetea, a generat o pierdere totală de 110 milioane de lei față de 2024.

El a mai arătat că standardul de cost al DGASPC este „ridicol”, fiind de doar 22 de lei pe zi pentru fiecare beneficiar, sumă care trebuie să acopere hrana, utilitățile, medicamentele, salariile și întreținerea centrelor.

„Guvernul trebuie să înțeleagă că nu e vorba de rea-voință, ci de o imposibilitate reală de plată. DGASPC funcționează ca un prestator de servicii sociale, cu un standard de cost ridicol – doar 22 de lei pe zi pentru un beneficiar – sumă care trebuie să acopere hrana, utilitățile, medicamentele, salariile și întreținerea centrelor. Este pur și simplu imposibil!”, a adăugat Zetea.

Președintele CJ Maramureș a anunțat că s-a deplasat la București pentru a discuta direct cu reprezentanții Guvernului și a cerut ca problema finanțării DGASPC-urilor să fie inclusă pe agenda coaliției de guvernare.

El a afirmat că a primit asigurări că, după revenirea ministrului Finanțelor în țară, va fi adoptat un proiect de hotărâre care să permită alocarea parțială a fondurilor necesare.

Între timp, angajații DGASPC Maramureș protestează zilnic în fața instituției, nemulțumiți de întârzierea salariilor. Gabriel Zetea a cerut Guvernului să evite o escaladare a tensiunilor.

„Cer Guvernului României să evite un conflict social de proporții și o posibilă grevă generală în sistemul de asistență socială. Oamenii aceștia nu cer privilegii, ci doar dreptul lor – salariul pentru munca depusă”, a avertizat președintele CJ.

Zetea a precizat că, în momentul în care fondurile vor fi primite, va convoca de urgență o ședință a Consiliului Județean pentru aprobarea plății salariilor restante.

„Nu putem lăsa fără sprijin pe cei care au grijă, zi de zi, de cele mai vulnerabile suflete ale societății”, a conchis președintele CJ Maramureș.