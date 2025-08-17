O felie de pâine și puțin oțet te scapă de viermii din coșul de gunoi. Când muștele aterizează în gunoi, depun ouă, și așa apar viermi. Acest ciclu va continua, dacă nu-l oprești.

Iată cum te poate ajuta acest truc să-i ții departe de coșul de gunoi, potrivit tomsguide.

Acesta a devenit rapid cel mai vizionat videoclip al lui Grace Dean. Cu peste 1,2 milioane de vizualizări, Dean demonstrează că mai întâi va trebui să cureți coșul de gunoi. Pentru asta, folosiți o mașină de spălat cu presiune, dar se poate folosi orice se potrivește, atâta timp cât coșul este clătit bine cu apă.

Apoi, adăugați puțin dezinfectant sau înălbitor. Pentru înălbitor, se recomandă diluarea soluției. Sau puteți opta pentru un amestec mai natural, cu o soluție de oțet alb – făcută dintr-o parte de oțet alb distilat și două părți de apă.

Iată unde intervine pâinea. Luați câteva felii și înmoaie-le în oțet alb distilat. După ce pâinea este acoperită, aruncați-o pe fundul coșului de gunoi curățat. În acest fel, muștele vor sta departe.

În comentarii, Dean explică, de asemenea, că după ce coșul de gunoi este aruncat, va trebui să pui pâine nouă. Așadar, e bine să ții deoparte câteva bucăți de pâine veche.

Dean sugerează că muștelor nu le place oțetul, dar există opinii împărțite în mediul online. Aciditatea oțetului elimină mirosurile, descurajând muștele.

Ca și în cazul oțetului, poți prepara o soluție de înălbitor amestecând-o cu părți egale de apă caldă. Poți pulveriza această soluție peste tot în coșul de gunoi, dar dacă nu ai o sticlă cu pulverizator, poți pulveriza ușor soluția pe marginile coșului de gunoi. Lasă să acționeze puțin și apoi clătește bine coșul de gunoi.

Dacă ai un coș de gunoi relativ mic, poți să-l umpli cu soluția să-l închizi bine. Dacă îl lași așa o vreme, vaporii din soluție vor umple coșul de gunoi, ucigând și viermii. Asigură-te că clătești bine când ai terminat.