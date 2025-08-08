Petrom a modificat vineri prețurile afișate la pompă. Benzina standard s-a scumpit cu 4 bani pe litru, în timp ce motorina a rămas la același nivel față de ziua precedentă.

La stațiile Petrom din Capitală, prețul unui litru de benzină variază între 7,34 și 7,40 lei, în funcție de locație. Pentru motorina standard, prețurile rămân între 7,67 și 7,72 lei pe litru.

La stația Petrom Vitan, monitorizată constant de Economedia, sunt afișate vineri prețuri de 7,39 lei pentru benzină și 7,71 lei pentru motorină.

Această nouă scumpire vine la doar o zi după ce, joi, Petrom ieftinise motorina standard cu 5 bani pe litru. Benzina rămăsese atunci la același preț. Iar marți, 5 august, compania aplicase prima ieftinire după scumpirile consistente de la începutul lunii: atunci, benzina s-a ieftinit cu 2 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani.

În total, în decurs de cinci zile, motorina a fost redusă cu 10 bani pe litru. Totuși, aceste ajustări nu recuperează scumpirea masivă din 1 august, când atât benzina, cât și motorina au crescut cu peste 40 de bani pe litru.

Concret, la 1 august 2025, prețul benzinei standard a crescut cu 42 de bani, iar cel al motorinei standard cu 40 de bani. Scumpirea a fost determinată de două măsuri fiscale aplicate simultan: creșterea TVA de la 19% la 21% și majorarea accizelor.

Chiar dacă Petrom a aplicat mici reduceri de preț în această săptămână, creșterea de vineri semnalează o posibilă reluare a scumpirilor pentru carburanți.

Situația ar putea deveni și mai dificilă pentru șoferi la începutul anului viitor. Potrivit unei analize făcute de e-nergia.ro, de la 1 ianuarie 2026 este programată o nouă rundă de creșteri ale accizelor. Estimările indică o scumpire de aproximativ 34 de bani pe litru la benzină și 30 de bani pe litru la motorină.

Așadar, deși prețurile actuale par să se stabilizeze temporar, tendința pe termen mediu este una clar ascendentă. Modificările de politică fiscală implementate de la 1 august 2025 sunt doar începutul unui proces care va afecta în continuare costurile pentru șoferi.