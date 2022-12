Vlad Gherman și Oana Moșneagu au petrecut Crăciunul împreună

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de ceva vreme, iar fanii lor se așteaptă acum să facă pasul cel mare, unindu-și destinele în fața lui Dumnezeu prin sfânta taina a căsătoriei. Până acum, cei doi au adoptat două pisici, iar Oana Moșneagu a spus că se pregătesc de ceva major.

În acest an, celebrul cuplu a petrecut Crăciunul alături de părinții lor și de alte rude. Cu această ocazie, Oana Moșneagu a primit foarte multe mesaje și urări de bine de la fanii ei. Oamenii au felicitat-o pentru familia frumoasă pe care o are, dar și pentru povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Vlad Gherman.

Recent, Oana Moșneagu a postat mai multe fotografii cu Vlad Gherman pe rețelele sociale. Actorii s-au bucurat de momente speciale în doi, în locuința în care stau, dar și alături de cei dragi la Mioveni, acolo unde locuiesc părinții actriței.

„Imagine ideală a unei zile de Ajun în doi. Bradul perfect, nu o micuțenie în ghiveci, decorul perfect, nu o casă semi distrusă de pisici, machiajul și părul perfecte, nu făcute în grabă și la plesneală. Edit-ul perfect. Evident că nu așa și nu aici vom fi astăzi sau în zilele de Crăciun. Vom fi undeva în Drumul Taberei, apoi undeva prin Mioveni, la un moment dat, iar în Drumul Taberei și înapoi în apartamentul cu pisici.

Dar știți ce o să fie perfect? Faptul că vom fi amândoi, pentru al doilea Crăciun, împreună, lângă oamenii care ne iubesc și pe care îi iubim. Crăciun plin de bucurie și voie bună să avem!”, a scris recent Oana Moșneagu pe contul ei de Instagram.

Vlad Gherman a avut probleme de sănătate în luna decembrie

Deși au avut parte de un Crăciun frumos împreună, la începutul acestei luni, Vlad Gherman a recunoscut că stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra sa. Vedeta a trecut recent printr-o perioadă foarte încărcată și a simțit că este la capătul puterilor.

„Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică ce am ei sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun, nu știu. Sunt leșinat, am dormit două ore după ce am venit acasă, am avut filmări pentru serialul LIA. Nu mai pot, pur și simplu, fac 30 de ani la anul și probabil că d-aia”, a scris Vlad Gherman pe contul lui Instagram.

Vă amintim că el se pregătește pentru filmările de la LIA, în ciuda faptului că abia a terminat proiectul cu Adela, cea mai nouă producție de la Antena 1.