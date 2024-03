Oana Pellea traversează o perioadă grea după ce a pierdut un om drag. Actrița este în doliu. Irina, sora respectatului său tată, Amza Pellea, a părăsit această lume. Mesajul de rămas-bun al actriței este încărcat de tristețe și aduce omagiu memoriei mătușii sale.

Sute de oameni i-au trimis mesaje de condoleanțe actriței, inclusiv Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, și actrița Maia Morgenstern.

Cu o lună în urmă, Oana Pellea a sărbătorit împlinirea a 62 de ani, prilej cu care a împărtășit un mesaj profund emoționant, dedicat părinților ei, care au plecat deja din această lume.

Cu o legătură profundă față de aceștia, de faimosul actor Amza Pellea și de Domnica Mihaela Policrat, Oana le-a adresat un mesaj plin de înțelegere și afecțiune.

Oana Pellea, fiica regretatului actor Amza Pellea, a făcut mărturisiri emoționante despre familia și viața ei. Ea și-a deschis sufletul la podcastul Fain și simplu, al lui Mihai Morar.

Actrița a povestit despre suferința pricinuită de pierderea celor doi părinți. Oana Pellea a spus că a fost un privilegiu pentru ea să se nască în această familie.Ea mărturisește că acum simte că tatăl și mama ei au fost oamenii pe care i-a iubit cel mai mult. Și a vorbit emoționată până la lacrimi despre decesul mamei sale, Domnica Mihaela.

„Am avut și am un privilegiu extraordinar de a avea din ambele părți o familie, un neam, de care sunt foarte mândră, de oameni cinstiți, oameni frumoși, oameni cu frică de Dumnezeu. E un mare privilegiu ăsta. Și îi mulțumesc Domnului în fiecare zi că am nimerit în neamul ăsta. (…)

Mama a fost iubirea vieții mele, pe lângă tata. Am două iubiri ale vieții mele. Am mai avut eu iubiri, dar nu sunt iubirile vieții mele.

Când am pierdut-o pe mama. Am vrut să se termine viața. Nu să mă sinucid, dar nu m-a mai interesat viața. Pe urmă mi-am dat seama că dorința pe care o avea mama cu tata era să fiu fericită. Și atunci am spus că dacă ei mă vor fericită, apoi e musai să fiu. Și am început să fiu fericită”, a mai spus actrița.