La 80 de ani, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, se confruntă cu probleme de sănătate grave. Singurul său sprijin este soția sa, Oana Lis, care face eforturi constante pentru a-i asigura tratamentele necesare. În ciuda dificultăților financiare și a provocărilor personale, Oana a demonstrat o loialitate profundă și o dedicare impresionantă.

Viorel și Oana Lis au petrecut două săptămâni într-o clinică de recuperare, unde amândoi au beneficiat de tratamente medicale. Deși Viorel a avut nevoie de mai multă îngrijire, și Oana a profitat de această ocazie pentru a-și trata problemele de sănătate cauzate de kilogramele în plus.

Ea a subliniat că viața implică atât momente de bucurie, cât și momente grele, iar sprijinul față de partenerul său este o prioritate.

„Am fost internați la un spital de recuperare, amândoi am avut nevoie de recuperare, dar bineînțeles că Viorel mai mult, și bineînțeles că eu îi sunt alături. Viața nu este formată doar din clipe de fericire, de petrecere și de bucurie. E formată și din momente grele în care trebuie să fii aproape de partenerul tău, și eu consider că fac lucrul ăsta cât de bine pot eu”, a declarat Oana Lis.

Viorel Lis a ajuns la clinică din cauza unor dureri insuportabile care îi afectau calitatea vieții. În ultimii ani, starea sa s-a deteriorat semnificativ, fiind imobilizat într-un scaun cu rotile.

Oana a precizat că durerile constante fac fiecare zi o provocare, iar tratamentele de recuperare au devenit esențiale.

Pe lângă îngrijirea soțului, Oana Lis s-a confruntat și ea cu dificultăți medicale. Din cauza kilogramelor în plus, a început să aibă probleme cu picioarele, care i se umflau frecvent. Tratamentul primit în cele două săptămâni de spitalizare a ajutat-o să își amelioreze starea, recâștigând o parte din confortul fizic pierdut.

„Ajunsese la un moment dat să nu mai facă față durerilor, iar atunci când ai dureri fiecare zi ajunge să fie groaznică, adică nu poți să te bucuri, să stai în casă, să te uiți la televizor, nu poți dacă ai dureri.

În primul rând a fost pentru lucrul ăsta, în al doilea rând și eu, din cauza kilogramelor, am început să îmbătrânesc, au început să mi se umfle picioarele, să am probleme, și amândoi am avut nevoie de terapie. Și eu mă simt mult mai bine de când am făcut aceste terapii, și Viorel”, a explicat Oana.