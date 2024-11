Oana Lis, mărturii sfâșietoare despre traumele din copilărie

Oana Lis a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria sa dificilă într-o apariție recentă la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.” Soția fostului primar Viorel Lis a recunoscut că în momentele cele mai grele din viața ei, a avut gânduri de sinucidere, din cauza abuzurilor și a atmosferei toxice din familie.

„Probabil era în capul meu zilnic lucrul ăsta, pentru că un copil neglijat, abuzat și care nu are sprijin în nimic, pur și simplu se gândea ca să termin cu situația aia, să scape din situația respectivă și era ca o fantezie lucrul ăsta. Nici nu știu cum mi-a intrat în cap, pur și simplu nu discutam cu nimeni lucrurile astea. O vedeam ca o scăpare, pentru că tata nu era numai violent, era cumva … spusese că s-a îndrăgostit de mine. La noi era o atmosferă toxică, nu pot s-o numesc familie, pur și simplu mi se părea că sunt într-un lagăr acolo, că sunt sechestrată. Nu aveam voie să ies, nu existau telefoane mobile, nu exista telefon fix”, a mărturisit Oana Lis, povestind despre trauma care a marcat-o profund în copilărie.

Un moment de cumpănă din viața ei

Oana a împărtășit și un episod dramatic din trecutul său, când a fugit de acasă, ajungând pe o plajă unde a scris o scrisoare. În acel moment dificil, a spus că a perceput o „voce divină” care a făcut-o să se întoarcă la viață și să își găsească un sprijin în credință.

Oana Lis a povestit despre momentele în care, deși simțea că nu mai poate continua, a reușit să își găsească forța interioară pentru a depăși greutățile. Ea a înțeles că, oricât de dificilă ar fi situația, soluția nu este să renunți, ci să cauți resursele pentru a merge mai departe.

„Am avut un moment în care am plecat de acasă, m-am dus pe plajă, am scris o scrisoare și momentul ăla, nu știu, așa am perceput-o eu că am auzit o voce divină, nu știu dacă așa a fost din capul meu sau am auzit-o și atunci mi s-a deschis această dragoste către Dumnezeu și am zis că mai bine mă duc la mânăstire.

Apoi s-a întâmplat că a decedat mama mea și mi-am dat seama că ăsta e momentul când eu voi scăpa de tatăl meu. Am plecat de multe ori de acasă, de multe ori m-am gândit la a termina viața, dar din fericire am realizat, deși eram mic copil, că asta nu e o soluție, niciodată nu e o soluție. Soluția e să lupți”, a mai spus Oana Lis.