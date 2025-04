Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător constituțional, a lansat o serie de declarații acide în urma unei decizii pronunțate de un magistrat de la Curtea de Apel Ploiești.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Toader a respins categoric ideea că hotărârea acestui judecător – care a admis cererea de suspendare a unei decizii a Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 – ar avea vreo validitate juridică.

Fostul ministru Tudorel Toader nu s-a ferit să lanseze ipoteze și despre posibilele motivații ale magistratului din Ploiești.

El a menționat că a înțeles că acesta a lucrat la Ministerul Justiției în perioada în care el era ministru, însă a subliniat că nu îl cunoaște personal. Toader a explicat că, la aproximativ două luni după ce a preluat funcția, i-a revocat pe toți magistrații din minister, transmițându-le că îi apreciază, dar că țara are nevoie de ei în instanțe, pentru a face justiție, nu muncă de birou ca funcționari publici.

„Judecătorul acela care a pronuntat decizia cred că la momentul prezent jubilează. Era un mare anonim și acum toata țara vorbește despre el. A aruncat o piatră în apă și noi căutam să vedem efectele. Efectele sunt zero, nu este niciun efect, în afara de faptul că a reactivat niste speranțe, niste emoții,” a spus Toader.

„Probabil se pregătește să intre în politică, probabil este la sfârșit de carieră de magistrat, am înțeles că a fost și la Ministerul Justiției, chiar când eram eu ministru. Nu îl cunosc, pentru că eu la două luni de zile după ce am luat funcția, am revocat toți magistrații de la Minister, spunandu-le că îi apreciez, dar că țara are nevoie de ei să facă actul de justiție și nu muncă de birou, de funcționar public”, a adăugat fostul ministru.