Pepene verde sau ananas. Acest articol prezintă beneficiile nutriționale și impactul glicemic al pepenelui verde și ananasului, pentru a vă ajuta să faceți cea mai inteligentă alegere.

Pepene verde sau ananas?

În primul rând, fructele proaspete se pot încadra într-o dietă sănătoasă, prietenoasă cu glicemia, indiferent dacă aveți sau nu diabet. Cu toate acestea, unele fructe au un impact mai mare asupra glicemiei, potrivit Health.com.

Un studiu din 2025 a constatat că pepenele verde proaspăt avea un indice glicemic (IG) de 50 și o încărcătură glicemică (IG) de 5,6, în timp ce ananasul avea un IG de 66 și o IG de 8,6. Înseamnă că ambele fructe au o IG scăzută, ceea ce este considerat a fi o reprezentare mai exactă a modului în care alimentele influențează glicemia.

IG-ul ananasului este puțin mai mare decât cel al pepenelui verde, ceea ce înseamnă că pepenele verde are un impact mai mic asupra glicemiei.

Cele două fructe pot fi incluse într-o dietă sănătoasă

Cu toate acestea, ambele fructe pot fi incluse într-o dietă sănătoasă, prietenoasă cu glicemia, când sunt consumate cu moderație. Consumul unor porții mari de pepene verde sau ananas va avea un impact mai semnificativ asupra glicemiei.

Pepenele verde are un conținut total de carbohidrați și zahăr mai scăzut decât ananasul, motiv pentru care are un CG mai mic și un impact mai mic asupra zahărului din sânge.

Ananasul are un conținut mai ridicat de fibre și mai multe vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, cupru și mangan. Vitamina C acționează ca un antioxidant puternic, susține funcția imunitară, ajută la producerea de colagen și ajută la absorbția fierului.

Ananasul și pepenele verde, bogate în compuși vegetali protectori

Ananasul conține antioxidanți fenolici, precum acidul galic și acidul ferulic, în timp ce pepenele verde oferă licopen și beta-caroten. Consumul de alimente bogate în antioxidanți poate susține sănătatea generală și poate proteja împotriva mai multor afecțiuni, cum ar fi anumite tipuri de cancer.

Cum să mănânci pepene verde sau ananas fără a crește nivelul zahărului din sânge

Deși te poți bucura de pepene verde și ananas menținând un control optim al glicemiei, există câteva modalități de a face alimentele bogate în carbohidrați, cum sunt fructele, mai prietenoase cu glicemia.

Iată câteva sfaturi despre cum să mănânci pepene verde și ananas fără a crește nivelul zahărului din sânge.

Asociază-le cu alimente bogate în proteine: Proteinele încetinesc digestia, ceea ce poate preveni creșterile bruște ale glicemiei după masă și poate menține nivelul zahărului din sânge stabil pe tot parcursul zilei. Asociază pepenele verde și ananasul cu alimente bogate în proteine, cum ar fi iaurtul grecesc și brânza de vaci, pentru o gustare prietenoasă cu glicemia.

Alege fructe proaspete sau congelate: Pentru cel mai bun control al glicemiei, alege fructe proaspete sau congelate și limitează consumul de produse din fructe îndulcite, cum ar fi fructele conservate în sirop și fructele uscate îndulcite.

Alege fructele întregi în locul sucului: Deși este nutritiv, sucul are un conținut mult mai mare de carbohidrați și mai puțin de fibre decât fructele proaspete și, prin urmare, va avea un impact mai mare asupra glicemiei.

Consumați fructe cu moderație: Deși pepenele verde și ananasul au un IG scăzut când sunt consumate în porții normale, consumul unor cantități mari va avea un impact mai semnificativ asupra glicemiei.

Pe lângă aceste sfaturi, este esențial să urmați o dietă nutritivă generală, bogată în alimente care reglează glicemia, cum ar fi proteine, fibre și micronutrienți care joacă roluri importante în controlul glicemiei, cum ar fi magneziul. Deși pepenele verde are un impact puțin mai mic asupra glicemiei, ambele fructe pot fi savurate cu moderație, menținând în același timp niveluri sănătoase de glicemie.