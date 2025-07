Reguli stricte pentru gunoi i-au transformat lui Leon Wright începutul verii 2025 dintr-o lună de miere perfectă în Grecia, alături de soția sa, Amy, într-o amintire cu totul neașteptată. Însă povestea de dragoste s-a transformat brusc într-un episod de revoltă civică la întoarcerea în East Twickenham, Londra, când bărbatul a descoperit o amendă de 150 de lire pentru… gestionarea incorectă a gunoiului.

Potrivit administrației locale Richmond Council, sacii de gunoi pot fi scoși la poartă abia după ora 20:00, în seara dinaintea ridicării deșeurilor. Leon, grăbit să prindă zborul de la ora 19:10 spre Atena, a lăsat deșeurile la 15:25 – cu doar patru ore și jumătate înainte de limita prevăzută. La revenirea acasă, a găsit notificarea lipită de ușa locuinței.

„Mi se pare de necrezut. Plecam în vacanță, nu voiam să încalc legea cu bună știință. Nu am blocat trotuarul, nu am deranjat pe nimeni”, a povestit bărbatul pentru The Mirror.