Simona Halep a anunțat oficial că a acceptat invitaţia şi va lua parte la Miami Open. Prin intermediul rețelelor de socializare, sportiva a făcut anunțul că va concura în acest prestigios turneu american.

Simona Halep își va face astfel revenirea oficială în circuitul WTA. Prin intermediul rețelelor de socializare, sportiva a confirmat că va participa la turneul WTA de la Miami. Acesta va avea loc în perioada 19-31 martie.

James Blake, directorul turneului de la Miami, i-a făcut o invitație specială dublei campioane de Grand Slam. Se pare că sportiva din România a acceptat-o și va profita pentru a participa la competiția care va avea loc în această lună.

Întorcându-se în țară, Simona Halep a confirmat că există șansa să participe la Miami Open. Cu toate acestea, în ciuda dorinței intense de a reveni pe terenul de tenis, a subliniat necesitatea de a aborda lucrurile pas cu pas.

„Așa îmi doresc. Dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire bună, dar ținând cont că nu am jucat un an și aproape șapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume și o să o iau pas cu pas.

În acest moment nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziție să formez o echipă așa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie ușor. O să o iau pas cu pas și o să văd cât de bine pot să fac lucrurile.

Au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. – Darren Cahill) a fost specială și alături de care am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg”, a declarat Halep, întrebată dacă va participa la acest turneu.